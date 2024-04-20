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Посещение сауны может предотвратить инсульт, рассказал врач

Регулярное посещение сауны может снизить риск инсульта на 61%, а деменции — на 66%. Такой защитный эффект связан с улучшением сосудистой функции под воздействием тепла. Об этом британский врач Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail.

Источник: РИА "Новости"

Пребывание в бане или сауне приносит массу потенциальных преимуществ для здоровья. По словам Мосли, эффект расширения кровеносных сосудов, повышения температуры кожи и внутренних органов, а также учащения сердцебиения и усиления потоотделения в помещении с горячим сухим или влажным воздухом схож с таковым от интенсивной тренировки. Этим обусловлена польза сауны для сердца и сосудов.

Мосли отметил, что такой способ повышения сосудистого тонуса помогает предотвратить деменцию. Исследование ученых из университета Восточной Финляндии показало, что регулярное посещение сауны снижает риск развития деменции на 66%. В ходе другого исследования те же финские ученые обнаружили, что у любителей сауны вероятность инсульта была на 61% ниже, чем у тех, кто посещал ее нечасто (раз в неделю или реже).

Тем не менее, людям с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом перед посещением сауны или вообще отказаться от такого времяпрепровождения. При хорошем здоровье длительность пребывания в нагретом помещении не должна превышать 15 минут.