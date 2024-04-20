Посещение сауны может предотвратить инсульт, рассказал врач

Мосли отметил, что такой способ повышения сосудистого тонуса помогает предотвратить деменцию. Исследование ученых из университета Восточной Финляндии показало, что регулярное посещение сауны снижает риск развития деменции на 66%. В ходе другого исследования те же финские ученые обнаружили, что у любителей сауны вероятность инсульта была на 61% ниже, чем у тех, кто посещал ее нечасто (раз в неделю или реже).