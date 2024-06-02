Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

«При поддержке спутника-ретранслятора “Цюэдао-2” (Queqiao-2) посадочный модуль аппарата “Чанъэ-6” успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс — Эйткен», — говорится в сообщении.
Посадочный модуль соберет лунный грунт. Ожидается, что миссия продлится 53 дня.
Ранее сообщалось, что после двух дней полетов на Землю вернулся китайский «экспериментальный космический корабль многоразового использования». Аппарат, запущенный с космодрома Цзюцюань, предназначен «для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса».
Как рассказывал сайт KP.RU, китайская коммерческая компания CAS Space объявила, что в 2028 году отправит в космос корабль с туристами. Салон корабля с панорамными окнами будет рассчитан на семь пассажиров. Запуск планируется осуществлять каждые 100 часов из недавно построенного аэрокосмического парка компании. Билеты будут стоить от 2 до 3 млн юаней (более 415 долларов США) на человека за одну поездку.
Читайте на WWW.KP.RU: www.kp.ru/online/news/5811580/