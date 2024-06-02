Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Как рассказывал сайт KP.RU, китайская коммерческая компания CAS Space объявила, что в 2028 году отправит в космос корабль с туристами. Салон корабля с панорамными окнами будет рассчитан на семь пассажиров. Запуск планируется осуществлять каждые 100 часов из недавно построенного аэрокосмического парка компании. Билеты будут стоить от 2 до 3 млн юаней (более 415 долларов США) на человека за одну поездку.