Пора съезжать. Психолог рассказала, что мешает подростку стать взрослым

По закону подростки могут самостоятельно устраиваться на работу с четырнадцати лет и полностью становятся дееспособными в восемнадцать. Несмотря на то, что взрослая жизнь уже не за горами, не каждый может собраться с силами, съехать от родителей и начать жить отдельно, даже если этого очень хочется. Aif.ru побеседовал с семейным психологом, гештальт-терапевтом Екатериной Калинчук, чтобы понять, почему подросткам так сложно отделиться от своих родителей.

Сепарация от родителей

Вопрос сепарации — довольно объемная тема не только про самого подростка, но и про его семью, про общество в целом. В России на протяжении многих лет поддерживалась атмосфера совместности. Люди жили по четкому, заранее прописанному плану: детский сад, школа, училище, университет, потом работа. В школу приходил зубной врач и проверял состояние зубов, всем классом девочки и мальчики-подростки ходили на ежегодный медосмотр. На работе человека ставили в очередь на квартиру, и ему нужно было просто ждать своего часа. Все предыдущие поколения жили в слиянии не только со своими родителями, но и с обществом в целом. Сегодняшней молодежи в этом вопросе особо не с кого брать пример. Добавьте сюда огромный выбор и рыночную экономику. Все это добавляет неопределенность и усиливает тревогу.

Если посмотреть на прошлое с другой стороны, то раньше люди не прислушивались к себе. Сейчас активно развивается рефлексия и взрослые начинают больше понимать себя. В этом есть свой минус: родители сильно много уделяют внимания пониманию своих детей, отказываясь от своих желаний. Так у ребенка появляется иллюзия того, что для него приготовлены все блага мира. Из-за этого он не сильно горит желанием встречаться с трудностями и выходить в большой мир. Чтобы разобраться с сепарацией, важно понять: родители держат детей или сами дети держатся за родителей. В зависимости от сценария требуется принимать необходимые решения.

Как подростку отделиться от родителей?

Этот вопрос требует от ответчика конкретных действий: «Научите меня, что мне делать. Где мне взять деньги? Как мне заработать? Дайте мне понятную инструкцию». Все равно, что подойти к маме и сказать: «Мама, сними мне квартиру. Я хочу жить отдельно». В самой постановке уже заложена пассивная позиция спрашивающего и попытка переложить ответственность за свою жизнь на другого. В такой момент важно вернуться на шаг назад и посмотреть, что в данный момент происходит с молодым человеком. Для этого необходимо ответить на ряд вопросов: «Как ты себя чувствуешь рядом с родителями? Почему тебе хочется переехать от них? Что ты для этого готов сделать? Что тебе выгодно и что невыгодно в нынешней ситуации?» Это важно сделать для того, чтобы отделить состоявшегося подростка от того, кто еще эмоционально не готов ко взрослой жизни. У первого уже есть все ответы в голове: «Я хочу быть космонавтом, для этого мне нужно… Поэтому я буду делать…» Дальше он начнет что-то предпринимать для реализации своего плана. Второй через свои вопросы пытается сказать: «Я еще маленький. Возьмите меня на ручки». Именно это не нужно поддерживать, а стоит разбираться с тем, что не дает ребенку опираться на себя. Иначе взрослые рискуют создать созависимую коалицию со своим ребенком, которая никогда не даст ему повзрослеть.

Как подростку стать взрослым?

Чтобы молодой человек отделился от родительской семьи и стал самостоятельным, у него должно сформироваться внутреннее понимание самого себя: какой я, какой у меня характер, кто я как мужчина или как женщина, что мне подходит, что мне не подходит, что я люблю, какие у меня границы, как я общаюсь с другими людьми, умею ли просить, брать, слышать, давать, как я могу заработать деньги и сколько, чем я полезен для других людей и так далее. Чем больше у подростка понимания о себе, тем более ясно он видит себя, свои потребности, тем более наполненным он становится внутри, а его границы становятся понятными как для него самого, так и для других. Он четко понимает, каких навыков для самостоятельной жизни ему еще не хватает. Такой подросток смело скажет своим родителям:

Я пошел пробовать. Если что, я вам буду сигналить, чтобы вы поддержали меня.

Для этого состояния характерно внутреннее спокойствие. Страх может быть, но он не мешает двигаться вперед. Если же подросток ничего о себе не знает, то, скорее всего, его желание съехать от родителей будет сопровождаться сильным чувством непереносимой тревоги.

Я хочу, но я НЕ хочу уезжать от родителей!

Основная особенность сегодняшнего поколения заключается в том, что молодые люди не хотят взрослеть и брать на себя ответственность, несмотря на то, что они активно говорят о том, что хотели бы поскорее съехать от родителей. Они ворчат, но ничего не делают для того, чтобы отделиться. Довольно часто это поддерживается самими родителями. Они готовят завтраки, стирают одежду своих детей, дают им деньги, приговаривая: «Как ты будешь жить один? Ты не справишься. Ты еще маленький». Это пугает. Молодой человек согласился бы съехать, но при условии, что родители снимут ему квартиру и будут оплачивать его жизнь. Это говорит о том, что ребенок еще не прошел внутри себя все возрастные кризисы. И подтверждением того будет история, когда ему начинаешь предлагать варианты, а он находит причины, чтобы не уезжать от родителей либо подкидывает еще задачи, которые кто-то должен решить за него.

Я бы съехал, но у меня нет сил

Когда подросток говорит о том, что у него нет сил и желания, возникает много тревоги и волнения за него. Первое, что хочется проверить, не подавлены ли все его потребности, желания и чувства. Для этого необходимо ответить на вопросы: «Что он чувствует? Чего он хочет? Как он самостоятельно удовлетворяет свои желания? Нет ли там подавленных чувств, которые забирают всю энергию? Насколько враждебным он видит этот мир и людей? Есть ли у него друзья и взрослые, помимо родителей, на которых он может опереться?» Состояние отсутствия сил у подростка может быть из-за того, что взрослые абсолютно игнорируют потребности и интересы своего ребенка. У любого здорового человека появляется много энергии на удовлетворение своих желаний. Когда это происходит, организм кайфует и говорит: «Давай еще что-нибудь сделаем». Если же подросток напоминает героиню русской сказки, которая повторяла: «Что воля, что неволя, все равно», — то следует разбираться непосредственно с его состоянием, а не пытаться найти ответ на вопрос, как съехать от родителей. В идеальном варианте можно обратиться за помощью к психологу для поддержки и исключения депрессии или депрессивного состояния. Если такой возможности нет, то необходимо начать задавать себе вопросы:

Какие есть возможности вокруг? У кого можно просить помощь и поддержку? Что я про себя знаю? Что я уже умею? Какой навык мне еще нужно развить? Какие у меня есть убеждения про жизнь без родителей? С чем я боюсь столкнуться? Верю ли я в себя либо считаю, что сам я не справлюсь?

Подростку нужно много исследовать себя, чтобы сделать представление о себе более понятным. Это добавит ясности, смелости и сил.

Есть ли разница в сепарации парня и девушки?

Есть разница в воспитании мальчика и девочки. При выходе из родительской семьи важно смотреть не на то, какого пола ребенок, а на то, насколько внутренне наполнен подросток. Процесс сепарации сопровождается процессом индивидуации, наполнением образа «Я». Если мама и папа абы как воспитывали ребенка, а в его восемнадцать вытолкали его за дверь со словами: «Ты уже взрослый. Живи сам», — это про некоторую брошенность и возможную травматизацию подростка. Он, конечно, будет выживать и как-то с этим справляться, но на деле он не сильно готов к взрослой жизни. Гораздо лучше не выкидывать, обрубая концы, а оставить некоторые возможности, приговаривая: «Ты справишься. У тебя получится». Не забыв перед этим проверить, насколько чадо может обслужить себя в быту: готовить, убирать, стирать, утюжить и так далее.

Если рассмотреть на примере, то можно сказать юноше: «Ты уже взрослый пацан, и я не хочу выдерживать твои ночные гулянки. Давай определимся. Я готова выделять тебе х рублей в месяц в течение первого года. За это время мы посмотрим, как ты встаешь на ноги, сколько зарабатываешь, потому что дальше я постепенно начну урезать эту сумму». Процесс плавной сепарации похож на зону ближайшего развития для маленького ребенка: сначала родители делают вместе с детьми, потом они только помогают, затем ребенок делает, а родители смотрят, и только потом ребенок делает все самостоятельно без присмотра. Самое сложное в процессе постепенной сепарации — не начать вестись на жалобы ребенка, помогая ему каждый раз, а напоминать ему: «Я верю, что тебе трудно, но ты справишься».

Что делать, если родители утомили, а денег съехать от них нет?

Если подросток и правда хочет съехать от родителей, работает, но денег не хватает, то можно готовить план побега: «Какая сумма мне необходима? С кем я могу снять квартиру? Сколько лет это займет?» Понимание ситуации будет поддерживать и мотивировать. Чтобы не уйти в депрессивное состояние из-за постоянного сдерживания негативных чувств, необходимо заручиться поддержкой других людей, к которым можно прийти и пожаловаться: «Как они меня достали!» Дальше продолжать думать, что еще можно сделать, чтобы ускорить этот процесс. В оправдание невыносимой ситуации в семье можно сказать то, что такая обстановка более благоприятна для быстрого отделения подростка от взрослых, нежели чрезмерно хорошая и заботливая. «Добрым» родителям не скажешь: «Достали вы меня. Ухожу». Разные крючки родительской заботы навешивают на ребенка чувство стыда и вины, от которых сложно сепарироваться. Так и живут сорокалетние дочери или сыновья со своими родителями, обслуживая их страхи и надежды.