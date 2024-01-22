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19:26 (мск), источник: Аргументы и факты

Пора на отдых. Эксперт назвал, кто досрочно выйдет на пенсию в 2024 году

Отдельные категории россиян смогут оформить страховую пенсию по старости в 2024 году, не дожидаясь установленного пенсионного возраста, рассказал aif.ru декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. В частности, к льготным категориям относятся россияне, заработавшие длительный страховой стаж.

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Источник: Freepik

«Мужчины, которые заработали трудовой стаж 42 года, и женщины, которые заработали стаж 37 лет, смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. В 2024 году пенсионный возраст составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, соответственно, досрочно можно уйти на отдых в 56 и 61 год. Также в 2022 году был принят закон, который включил в стаж при назначении пенсии на льготных условиях срочную службу в армии, а также срок любой службы, в том числе по контракту или в добровольческих формированиях во время участия в СВО», — пояснил Селезнев.

Также выйти на пенсию раньше смогут работники, которые трудятся в особых и вредных условиях труда, уточнил эксперт. Полный перечень специальностей, которые подпадают под определение льготных категорий, представлен в списках № 1 и № 2, которые были утверждены еще кабинетом министров СССР в 1991 году.

«При работе во вредных условиях труда по первому списку мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45, если работали, например, на подземных работах или в горячих цехах. Для мужчин специальный стаж должен составлять 10 лет и 20 лет общего стажа. Для женщин такой стаж должен составлять 7 лет и 5 месяцев и 15 лет общего стажа. При этом, если человек отработал половину и более стажа во вредных условиях, то каждый год этого стажа снижает возраст выхода на пенсию», — отметил Селезнев.

Эксперт уточнил, что для выхода на досрочную пенсию по второму списку специальностей — профессии с условиями труда, которые тяжелее обычных: горные специальности, производство огнеупорных материалов, связь и железная дорога — мужчине потребуется отработать минимум 12,5 лет при общем стаже в 25 лет. В этом случае он сможет выйти на пенсию в 55 лет. Женщине нужно иметь стаж от 10 лет при общем стаже в 20 лет. В этом случае она сможет выйти на пенсию в 50 лет.

Другая категория льготников — работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Право на досрочную пенсию возникает, если гражданин проработал не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом гражданам, проработавшим не менее 7 лет и 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением возраста на 4 месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах. Кроме того, в 2024 году выйти на пенсию досрочно смогут многодетные матери.

«Женщины, которые родили 5 и более детей и воспитали их до достижения возраста 8 лет, имеют право выйти на пенсию по достижении возраста 50 лет. Для этого им потребуется страховой стаж не менее 15 лет и 30 баллов. Начиная с 2019 года норму распространили на матерей 3 и 4 детей. Они могут уйти на пенсию в 57 и 56 лет соответственно. Требования по стажу и пенсионным коэффициентам для них те же», — заключил Селезнев.

Ранее юрист Никита Ляховецкий раскрыл, как увеличить размер будущей страховой пенсии по старости. Он подчеркнул, что для оформления выплаты каждый россиянин должен накопить необходимый стаж и определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). А размер выплаты зависит от отчислений, который производит работодатель за работника. Поэтому, чем выше заработная плата сотрудника, тем больше будут пенсионные выплаты при завершении трудовой деятельности.

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