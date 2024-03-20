Популярная каша. Врачи назвали пользу гречки от деменции

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева со своими коллегами рассказали о пользе гречневой крупы. Как отметил кардиолог Герман Гандельман, опыты на лабораторных животных показали, что у тех испытуемых особей, которых кормят гречкой, более эффективное выполнение задач, так как у них лучше вырабатываются нейронные связи в мозге. «Нервные клетки и отростки их — это память и обучение. Они должны соединяться друг с другом и расти постоянно. Если клетки не соединены друг с другом отростками, мы ничего не помним, у нас в голове ничего не складывается», — пояснила Малышева. Опыты показали, что у тех испытуемых, которых кормят гречкой, больше связей, так как вырабатывается фактор, способствующий росту новых нервных окончаний.
Кроме того, в рамках крупных научных работ на изучении данных 2300 человек было определено, что у людей, которые употребляют гречневую крупу, снижается холестерин примерно на 10%. «Соответственно, это улучшает кровоток в головном мозге и снижает риск развития сосудистой деменции», — пояснил Гандельман.
Также в гречке есть марганец, который помогает кальцию попадать в кости и предупреждает риск развития остеопороза. За счет этого кости становятся сильнее. А еще в гречке нет глютена.
Разные ли крупы зеленая и коричневая гречка?
По сути это одна и та же крупа. Просто коричневая гречка — это обработанная термически крупа. При этом, как заметил кардиолог, коричневая даже более полезна — в ней больше пищевых грубых волокон, полезных для пищеварения. А также в ней больше марганца. Зеленая же при этом чуть более калорийна.