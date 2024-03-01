Популяция леопардов в Индии за четыре года выросла почти на 8%

Больше всего леопардов обитает в штате Мадхья-Прадеш — почти 4 тыс. особи. Далее с отрывом следуют Махараштра (почти 2 тыс.), Карнатака (около 1,9 тыс.) и Тамилнад (чуть более 1 тыс.). Авторы исследования считают, что позитивная динамика численности леопардов является следствием госпрограммы по сохранению тигров, благодаря которой были созданы охранные территории, где животные могут вести привычный образ жизни вдали от людских поселений. «Результаты исследования подчеркивают важную роль охраняемых территорий в сохранении популяции леопардов», — отметили в министерстве.