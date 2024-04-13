Помпеи: что мы узнали благодаря раскопкам

Позже ученые установили, что это были ручные мельницы. Зерно мололи в муку прямо в пекарне. Для такой трудоемкой работы необходимо было участие сразу двух людей. Уже в XX веке одну из этих мельниц восстановили, добавив нужные части, после этого она стала исправно молоть зерно, как будто и не прошло 2000 лет. Так ученые узнали точную производительность античных мельниц, а также то, сколько муки помпейские пекари использовали для изготовления хлеба.