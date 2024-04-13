Помпеи: что мы узнали благодаря раскопкам

Как в Помпеях готовили хлеб
Во время раскопок были найдены помещения пекарен с печами, в одной из них даже сохранились сгоревшие буханки. Почти в каждой из них стояло одно или несколько устройств из серого прочного камня. Нижняя их часть представляла собой толстую колонну, завершавшуюся сверху конусом, на который ставилась верхняя часть, напоминавшая песочные часы, с отверстием на всю длину.
Позже ученые установили, что это были ручные мельницы. Зерно мололи в муку прямо в пекарне. Для такой трудоемкой работы необходимо было участие сразу двух людей. Уже в XX веке одну из этих мельниц восстановили, добавив нужные части, после этого она стала исправно молоть зерно, как будто и не прошло 2000 лет. Так ученые узнали точную производительность античных мельниц, а также то, сколько муки помпейские пекари использовали для изготовления хлеба.
Дата извержения вулкана
В 2018 году в Помпеях был раскопан Дом с садом. Судя по штукатурке, его ремонтировали, но так и не успели раскрасить красками. Небольшая надпись, сделанная углем на стене дома, содержала дату — шестнадцатый день до ноябрьских календ (17 октября). Письма свидетеля извержения Везувия Плиния Младшего предполагали, что оно произошло 24 августа 79 года нашей эры.
Однако ученые уже не раз находили жаровни в домах, а людей — в теплых одеждах. Кроме того, во время раскопок были найдены следы гранатов, которые созревают в сентябре. Надпись позволяет предположить, что извержение произошло не раньше второй половины октября, а возможно, даже в ноябре.
Первые жертвы извержения
В начале первой ночи извержения Везувия, незадолго до Помпей, газом и пеплом был уничтожен приморский город Геркуланум. Долгое время считалось, что местные жители успели спастись — столь редко встречались кости погибших. В 1980 году, чтобы отвести от раскопок воду, специалисты решили проложить канал и раскопать линию берега к западу от города.
Во время этих работ были обнаружены небольшие арочные помещения, которые, возможно, служили лодочными сараями. В них и на берегу было найдено более 300 скелетов горожан. Их останки позволили узнать многое не только о жизни и рыболовном ремесле, но скорректировать картину извержения вулкана.
Первые молильни
В 1938 году знаменитый археолог Амедео Маюри исследовал богатый дом, названный им Домом двухсотлетия в честь двухвекового юбилея начала раскопок Геркуланума. В январе на втором этаже здания ученый обнаружил маленькую комнату, на стене которой четко выделялось изображение четырехконечного креста. Маюри открыл тайную молельню, относящуюся к первому веку развития религии.
Таких свидетельств по истории раннего христианства было найдено крайне мало. Возле стены также обнаружили остатки небольшого деревянного шкафчика, вероятно — алтаря, и глиняная посуда, в том числе амфора для вина, все это использовалось для евхаристии. В католической Италии эту находку восприняли с небывалым энтузиазмом, а фотографии комнаты стали известны на весь мир.
Первые инструкции
Яркие фрески являются не только частью религии и культуры, но и могут рассказать многое о быте простых людей. Так, в 1820-х годах при раскопках квартала, расположенного в западной части города, была найдена древняя прачечная — фуллоника, а рядом с ней — фонтан, расположенный между двумя столбами (пилонами). На одном из них сохранилось изображение различных этапов работы фуллоники: отжим белья при помощи пресса, очистка и сушка.
Крупнейший клад в истории
При открытии виллы Пизанелла, расположенной в районе Боскореале совсем недалеко от вулкана, археологи не могли поверить своим глазам. Казалось, что все золото успели унести местные жители или разграбить мародеры, однако в 1895 году там был обнаружен Боскореальский клад. В остатках сундука находилось более сотни серебряных ваз, а также остатки мешка с тысячей золотых монет — ауреусов.
Одной из лучших находок была чаша — скифос с изображением триумфального выезда императора Тиберия, правившего в 14−37 годах нашей эры. На кубке видны все детали торжественного события: детально были прорисованы одежда императора, человек, державший над ним венок и даже сопровождающие колесницу солдаты.
Олеся Маевская