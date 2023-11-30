Помогают ли разгрузочные дни избавиться от шлаков и токсинов?

Врачи не поддерживают идею экстремально низкого потребления каллорий, или же полный отказ от еды. Тем не менее, многие продолжают считать, что избавиться от шлаков и токсинов можно только таким способом. Разберемся, так ли это на самом деле.

Что такое разгрузочный день?

Диетологи считают, что разгрузочный день — это сокращение потреблений калорий. То есть, например, до 1500 ккал за день. В этот день из рациона исключаются сладкое, фастфуд, жиры и соль. Но голодать не нужно, предпуреждают врачи.

Разгрузочные дни устраивают для себя активно худеющие люди. Однако, как отметила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, был проведен ряд исследований и мнения разошлись. Да, в некоторых случаях чередование дней «голодных» с обычными дали результат, но были и случаи, в которых не поменялось просто ничего.

Сама врач уверена, что разгрузочные дни — не самый удачный способ похудеть.

Частая ошибка — в один день сидеть на гречке, а на следующий наесться фастфуда. Получается, что баланс калорий вообще не соблюдается. Плюс, психологически переносить голод очень тяжело. Многие в эти дни чувствуют снижение настроения, работоспособности и внимания.

Ну, и конечно, такое несбалансированное питание может привести к расстройству ЖКТ и к дефициту витаминов и минералов.

Естественно, если вы день попьете кефир, то стрелка весов покажет более желанную цифру. Но это произойдет за счет выведения лишней жидкости. Жир останется на месте.

Часто эффективность этого способа переоценивают, так как сразу после разгрузочного дня вес действительно немного снижается. Но происходит это за счет выведения лишней жидкости, а не за счет избавления от жира.

Как очистить организм от шлаков и токсинов?

На самом деле, здоровый организм не нуждается в дополнительном очищении. Важно поддерживать вес в норме и следить за показателями здоровья.

Здоровый рацион, в котором сбалансированы калории, белки, жиры и углеводы, поможет поддерживать не только фигуру, но и общее самочувствие.

«Здоровая печень в профилактической чистке не нуждается, это нефизиологично. Не мешайте ей работать», — говорит гепатолог Екатерина Заботина.

В свою очередь аллерголог-иммунолог Елена Парецкая объясняет, что в медицине понятия «шлаки» вообще нет.

«Теперь по поводу токсинов: если бы они копились в организме, мы бы лежали в реанимации с отравлением и токсикозом», — уверена Парецкая.

По ее словам, токсины попадают в организм при отравлениях и активно нейтрализуются собственной системой детоксикации — печенью и почками.