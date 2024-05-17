Пользователи ВКонтакте и Одноклассников получат эксклюзивный доступ в «Музейный мир»

К всероссийской акции «Ночь музеев» платформы VK запускают проект «Музейный мир» — клипы и видео от ведущих блогеров, музеев, театров и других культурных площадок страны. В последний год VK устраивает такие акции регулярно: ко Дню балета, Дню театра, Новому году, а сейчас к «Ночи музеев».
Контент нужно искать по хэштегу #музейныймир в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Среди участников — Культура.РФ, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Русский музей, Литературный музей имени Даля и многие региональные музеи.
Выбрали несколько ярких событий на каждый день проекта.
17 мая:
- лекция директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой «Египетская коллекция ГМИИ им. А. С. Пушкина»;
- виртуальная экскурсия по Гатчинскому дворцу «Беседы с Флорой»;
- онлайн-экскурсия по выставке «Солнечный круг» от Российского этнографического музея;
- видео-экскурсия «Политехнический музей за стенами исторического здания».
18 мая:
- рассказ о необычных инструментах от Музея театрального и музыкального искусства в Петербурге;
- виртуальные кураторские экскурсии по выставкам Исторического музея;
- Музеи космонавтики в Москве и Калуге представят серию лекций о современной космонавтике в России;
- виртуальная прогулка по выставке «Лиловый мост» от Саратовского музея имени А. Н. Радищева.
19 мая:
- экскурсия «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней» от Мультимедиа Арт Музея;
- кураторская экскурсия по выставке «Николай Ульянов» от Третьяковской галереи.
Ещё каждый день — VK Клипы от музея Востока, музея Фаберже, музея-заповедника «Херсонес Таврический», музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и других.
А для «Одноклассников» пять музеев подготовили специальные рамки, которые каждый сможет добавить к аватарке: музей им. Андрея Рублева, Третьяковская галерея, «Петергоф», Эрмитаж и Всероссийский музей декоративного искусства.