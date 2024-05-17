Пользователи ВКонтакте и Одноклассников получат эксклюзивный доступ в «Музейный мир»

К всероссийской акции «Ночь музеев» платформы VK запускают проект «Музейный мир» — клипы и видео от ведущих блогеров, музеев, театров и других культурных площадок страны. В последний год VK устраивает такие акции регулярно: ко Дню балета, Дню театра, Новому году, а сейчас к «Ночи музеев».