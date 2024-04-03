Пользователи ВКонтакте, Одноклассников и Дзена окунутся в «Театральный мир»

Помимо прочего, Одноклассники подготовили еще один сюрприз. Пользователи с 3 по 5 апреля могут установить эмодзи рядом со своим никнеймом. Так, уникальные настроения «Главная актриса», «Неотразима, как никогда», «Играю главную роль» и прочие подобные статусы украсят главную страницу и позволят передать настроение «Театрального мира», а также обратят внимание других людей на возможность прикоснуться к миру искусства.