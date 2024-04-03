Пользователи ВКонтакте, Одноклассников и Дзена окунутся в «Театральный мир»

С 3 по 5 апреля аудитория трех платформ сможет погрузиться в мир театрального искусства и посетить российские театры не выходя из дома. Это стало реальным благодаря проекту «Театральный мир».
Пользователи ВКонтакте, Одноклассников и Яндекс. Дзена смогут увидеть записи спектаклей, репетиций, интервью с блогерами и артистами, а также побывать за кулисами 70 культурных учреждений. Трансляции доступны к просмотру бесплатно в каналах участников проекта в Дзене, а также по хештегу #театральныймир в официальных сообществах участников проекта ВКонтакте и группах в Одноклассниках.
Старт проекта был дан БДТ им. Г. А. Товстоногова — в театре провели трансляцию спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Также в открытии «Театрального мира» принял участие Театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, выложивший эксклюзивное интервью «Беседа Максима Севагина с Натальей Петрожицкой».
Михайловский театр выпустит серию клипов с эксклюзивными интервью с Приской Цайзель и ее выступлениями. Московский театр мюзикла представит спектакль «Жизнь прекрасна», МХТ им. А. П. Чехова — «Бег», а театр «Старый дом» — постановку «Головлевы».
4 апреля пользователи социальных сетей смогут увидеть спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» актрисы театра и кино Анны Банщиковой. В этот же день МХТ им. А. П. Чехова опубликует интервью «Художественный разговор с художественным руководителем» писателя Александра Цыпкина с актером Константином Хабенским.
Также 4 апреля Электротеатр Станиславский представит спектакль «Таланты и поклонники», Музыкальный театр Карелии — спектакль «Паяцы» в 2-х частях, а Санкт-Петербургский музыкальный театр «Зазеркалье» опубликует запись детского спектакля «Приключения Незнайки». В это же время музыкальный театр «Карамболь» представит публике постановку «Человек-амфибия».
На следующий день, 5 апреля, проект «Театральный мир» порадует аудиторию записью спектакля «Бальжан Хатан» от Бурятского театра оперы и балета. Также солистка балетной труппы Мариинского театра Мария Хорева поделится эксклюзивным выпуском авторского шоу «Театральная программка», посвященным балету «Жизель».
На протяжении трех дней Александринский театр будет публиковать серию из 6 лекций о жизни и творчестве В. Э. Мейерхольда к 150-летию со дня рождения режиссера и реформатора театра. В Одноклассниках доступна серия лекций «Мастерство публичных выступлений» от экспертов по ораторскому искусству, актеров театров и кино и радиоведущих.
Помимо прочего, Одноклассники подготовили еще один сюрприз. Пользователи с 3 по 5 апреля могут установить эмодзи рядом со своим никнеймом. Так, уникальные настроения «Главная актриса», «Неотразима, как никогда», «Играю главную роль» и прочие подобные статусы украсят главную страницу и позволят передать настроение «Театрального мира», а также обратят внимание других людей на возможность прикоснуться к миру искусства.