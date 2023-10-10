Пользователи сети поспорили о худших для путешествия странах и выбрали Россию

Автор комментария отметил, что остался крайне недоволен поездкой в РФ. Некоторые пользователи сети согласились с ним, однако были и те, кто вступился за туризм в России. Так, юзер с никнеймом @brixton_massive отметил, что Санкт-Петербург «чертовски великолепен», а Москва очень крутая. «Жаль, что я не вернусь туда в ближайшее время!» — заключил он.