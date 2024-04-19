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Пользователи «Одноклассников» стали меньше материться

Этому способствует и сама социальная сеть.

Социальная сеть «Одноклассники» активно внедряет новые технологии, чтобы на платформе было как можно меньше нежелательного и оскорбительного контента. Недавно ОК стали еще безопаснее. Теперь новая технология автоматически обнаруживает нецензурные слова и скрывает их с помощью звездочек.

Это нововведение касается любых публичных текстов, подписей к фотографиям и видео, статусов в профиле и названий, описаний групп. Такая технология поможет пользователям снизить уровень токсичного общения и защитить их от оскорблений, особенно в комментариях.

По данным ОК пользователи стали на 58% меньше использовать ненормативную лексику в своих публикациях. И этот показатель продолжает расти: в 2023 году объем мата снизился на 25% по сравнению с 2022 годом и на 53% — с 2020 годом.

Если пользователь хочет оставить ненормативную лексику, ему нужно перейти в настройки профиля, в разделе «Публичность» выбрать «Дополнительно» и включить опцию «Включить фильтрацию нецензурной лексики».

Напомним, в конце 2023 года социальная сеть внедрила новую модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке. Позднее на платформе пользователям стала доступна функция скрытия контента в профиле от посторонних.