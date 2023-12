Полвека славы: культовые альбомы 1973 года, которые мы слушаем до сих пор

В 1969-м лондонские неформалы из The Who выдают первую в мире рок-оперу Tommy, а ливерпульская четвёрка The Beatles выпускает знаменитый альбом Abbey Road. Тогда же музыканты-флагманы штурмуют Вудсток и постепенно превращаются из академических гаражных рокеров в длинноволосых хиппи, обвешанных фенечками.