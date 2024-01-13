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00:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Получена связь с оборудованием лунного модуля Peregrine

Обеспечена связь и получены данные с почти половины оборудования американского лунного модуля Peregrine — 9 из 20 его полезных нагрузок. Об этом со ссылкой на компанию Astrobotic сообщает SpaceNews.

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Источник: AFP 2023

В частности, установлен контакт с приборами программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) — спектрометрами и оборудованием для измерения радиационной обстановки LETS, NIRVSS, NSS и PITMS.

«Мы смогли получить данные со всех девяти устройств, конструкция которых предусматривает обмен данными с модулем, — заявили в компании».

По оценкам инженеров Astrobotic, запасов топлива хватит на 48 часов работы Peregrine, что связано с замедлением его утечки.

Ранее в компании исключили возможность мягкой посадки модуля на поверхность Луны, поскольку отказ двигательной установки привел к критической потере топлива.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.

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