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Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него в 1972 году

Сооснователю рок-группы The Beatles Полу Маккартни вернули гитару, которую у него украли больше полувека назад. Бас-гитару Höfner 500/1 с корпусом в форме скрипки нашлась на чердаке дома в английском графстве Сассекс, передает CBS News.
Источник: AP 2023

Как заявил представитель 81-летнего музыканта, он «невероятно благодарен» всем, кто участвовал в поисках инструмента.

В 1972 году инструмент, который незадолго до этого был реставрирован, похитили из фургона в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Как пишет Би-би-си, после похищения инструмент несколько раз переходил из рук в руки. Украденную гитару воры сбыли владельцу паба в Ноттинг-Хилле, судя по всему, не подозревая о том, кем был ее владелец.

Ранее полиция нашла 5 гитар, украденных у Тома Петти. Правоохранительные органы задержали человека, который попытался заложить один из похищенных инструментов в ломбард. Больше всего поражает, что он попросил за гитару Петти всего-то 250 долларов. Специалисты оценивали их суммарную стоимость в 100 тысяч долларов. По всей видимости, воришки даже не представляли себе, что утащили.