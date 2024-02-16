Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него в 1972 году

Ранее полиция нашла 5 гитар, украденных у Тома Петти. Правоохранительные органы задержали человека, который попытался заложить один из похищенных инструментов в ломбард. Больше всего поражает, что он попросил за гитару Петти всего-то 250 долларов. Специалисты оценивали их суммарную стоимость в 100 тысяч долларов. По всей видимости, воришки даже не представляли себе, что утащили.