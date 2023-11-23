Полный комплект: Врач объяснила, почему при простуде порой «добивают» заложенные уши

По её словам, носоглотка и барабанная полость связаны между собой слуховой трубой. Через неё во время глотания воздух попадает в барабанную полость, поддерживая в последней давление. А при насморке из-за отёка полости носа просвет слуховой трубы сужается, что нарушает выравнивание давления барабанной полости. В таком случае барабанная перепонка втягивается и становится менее подвижной, а это ухудшает слух.

Такая ситуация может наблюдаться при вирусном рините, назофарингите, тубоотите, экссудативном отите. Врач посоветовала обращаться к лору, если в течение первых дней болезни заложенность ушей не идёт на спад или даже усиливается. Порой оториноларингологу приходится прибегать к тимпанометрии. Это процедура, помогающая обнаружить дисфункцию слуховой трубы.

Медик также подчеркнула, что не стоит пользоваться ушными каплями, ведь они не спасут от заложенности ушей: может помочь только симптоматическое облегчение заложенности носа. Давление в среднем ухе также можно регулировать и самостоятельно: например, имитировать зевание, глотать воду с закрытым носом, жевать жвачку и сосать леденцы.

Ранее врач-остеопат предупредил, что есть некоторые симптомы, которые кажутся неопасными, но на деле могут свидетельствовать о травмах черепа. Речь о заложенности носа и хроническом насморке.