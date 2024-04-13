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Полина Гагарина пошутила, что ее «укусила Пелагея»

Российская поп-певица Полина Гагарина составила рейтинг комментариев, посвященных ее новым песням «Родной» и «Нагадай». На первом месте оказалась шутка о том, что артистку «укусила Пелагея». Полина подтвердила, что так и было.

Источник: РИА "Новости"

Затем артистка напомнила, что манера исполнения Пелагеи «исконно народная», и что сама она на эту нишу не претендует. В обращении в своих соцсетях Гагарина пояснила, что ее композиция была «просто отсылкой» к жанру, который ей нравится.

На втором месте оказался комментарий о том, что «эстрадницу понесло в фолк-музыку». Полина ответила, что «имеет полное право» на исполнение таких песен. Наконец она объяснила, что «возвращать прежнюю Гагарину» бессмысленно, потому что перемена в ее звучании вполне логична и обоснована.

«Драмы больше нет, и мы переходим к эпосу. Весна, лютики, солнышко! Любовь новая, понимаете? Все же логично! Теперь я пою про то, что все хорошо. Хэппи энд».

Недавно Полина Гагарина в шутку заявила о том, что скоро выйдет на пенсию. Через некоторое время певица опровергла это заявление.