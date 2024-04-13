Полина Гагарина пошутила, что ее «укусила Пелагея»

Затем артистка напомнила, что манера исполнения Пелагеи «исконно народная», и что сама она на эту нишу не претендует. В обращении в своих соцсетях Гагарина пояснила, что ее композиция была «просто отсылкой» к жанру, который ей нравится.
На втором месте оказался комментарий о том, что «эстрадницу понесло в фолк-музыку». Полина ответила, что «имеет полное право» на исполнение таких песен. Наконец она объяснила, что «возвращать прежнюю Гагарину» бессмысленно, потому что перемена в ее звучании вполне логична и обоснована.
«Драмы больше нет, и мы переходим к эпосу. Весна, лютики, солнышко! Любовь новая, понимаете? Все же логично! Теперь я пою про то, что все хорошо. Хэппи энд».
Недавно Полина Гагарина в шутку заявила о том, что скоро выйдет на пенсию. Через некоторое время певица опровергла это заявление.