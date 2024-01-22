Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
18:50 (мск), источник: Газета.Ру

Полиграфолог Учаев назвал две популярные методики проверки на полиграфе

Проверка на полиграфе подразумевает под собой сбор данных о физиологических показателях человека: потоотделении, активности периферических сосудов, дыхании.

Наверх
Источник: Газета.Ру

Задавая человеку вопросы и анализируя показатели аппарата, полиграфолог может понять, что тот или иной вопрос, который мы задаем человеку, для него значим. Для этого специалисты используют две популярные методики, об этом «Газете.Ru» рассказал специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В. Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев.

«Обычно используются две основные методики тестирования: выявления скрываемой информации и контрольных вопросов. Пример первый. Мы задаем человеку вопросы о тех или иных частных признаках происшествия. Например, в случае кражи перечисляем суммы денег, орудия взлома сейфа и пр. При этом наблюдаем изменения показателей. Если видим, что вопросы для человека значимы, вероятнее всего он причастен к преступлению», — отметил специалист.

Однако тут есть минус, по словам Учаева, может попасться и тот человек, который просто осведомлен о деталях происшествия. Вторая методика контрольных вопросов подразумевает, что человека напрямую спрашивают о содеянном.

«Например, “Пропавшие из сейфа деньги взяли Вы?”. Этот вопрос называется проверочным. Также используются нейтральные вопросы, которые не должны вызывать отклика, например: “Вас зовут Михаил?” Дальнейшие контрольные вопросы назвать сложно, так как они будут варьироваться в зависимости от тех теорий, которые за ними стоят. Мы сравниваем значимость проверочных и контрольных вопросов и делаем вывод о том, причастен ли человек к событию или нет», — заключил специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь