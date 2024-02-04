Полиграфолог объяснил, почему не следует покупать полиграф для дома

«Эффективность проверки на полиграфе составляет порядка 90−95%, но успех зависит от квалификации полиграфолога. В России им может стать любой человек, имеющий высшее образование и прошедший дополнительное обучение. Каких-либо специальных требований нет. Поэтому у нас возникает такая ситуация, что люди приходят в полиграфологию и не понимают многих тонкостей ввиду того, что не имеют профильного базового образования. В идеале полиграфологом должен быть психофизиолог. Нужно разбираться как в психологии, так и физиологии», — отметил специалист.