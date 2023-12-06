Полиция расстроила ламу возле дорог Британской Колумбии

Источник: Соцсети

Полиция Британской Колумбии поймала потерявшуюся ламу. Она бродила возле оживленного перекрестка около 64-авеню и 176-стрит.

UPI передает, что сотрудники правопорядка получили несколько звонков обеспокоенных граждан. Но, несмотря на то, что животное не казалось агрессивным, вступать с ним в контакт никто не хотел.

Констебль Пармбир Кахлон сказал, что ламу, которую офицеры прозвали Ларри, поймали примерно через два часа. Однако животное «не слишком обрадовалось тому, что его приключение подошло к концу».

Полицейские получили от беглеца пару плевков, но физически никто не пострадал. Ресурсный центр для животных Суррея разместил фотографию Ларри в социальных сетях в надежде воссоединить его с владельцем.

Недавно полиция Англии спутала урок йоги с ритуальным жертвоприношением. Организаторы медитативных занятий позже уточнили, что не практикуют подобное.

Олеся Маевская