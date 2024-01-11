Полезные сырники. Нутрициолог рассказала, как приготовить здоровый завтрак

​Сырники — одно из самых полезных блюд, ведь в его основе лежит творог, источник кальция, белка, он хорошо насыщает и заряжает энергией.

Но сырники — не только творог. Это блюдо обычно достаточно сладкое, его жарят на сковороде, добавляют муку, подают с вареньем. Те, кто следят за своим питанием и фигурой, стараются избегать сладких жирных сырников.

Можно ли сделать сырники полезными? Конечно. Как сделать сырники, опираясь на принципы правильного питания, рассказала aif.ru нутрициолог Жанна Тиханычева.

В первую очередь, важно обращать внимание на качество исходного продукта — творог должен быть домашним или фермерским, без добавления дополнительных ненужных ингредиентов, таких как изолят соевого белка, дешевый растительный жир, комплексные пищевые добавки.

Для приготовления сырников понадобится минимум инструментов: миска для смешивания продуктов, ложка, сковорода и форма для выпекания.

Рекомендую добавлять в сырники специи: зеленый кардамон, ваниль, корицу, бадьян — ваши сырники заиграют новыми вкусами и ароматами. А пряности помогут вам уменьшить количество сахара и других сладких добавок, или вовсе отказаться от них, сырники и так будут вкусными.

Еще один совет: используйте для жарки топленое сливочное масло — масло гхи: оно гипоаллергенно, не содержит лактозу, казеин, а также трансжиров, богато витаминами.

Лучше слегка потомить сырники на сковороде, а затем запечь в духовке.

Поделюсь своим фирменным рецептом.

Сырники без сахара.

Творог (домашний или фермерский).

2 куриных яйца.

Пара ложек муки.

Масло гхи.

Специи (зеленый кардамон, ваниль, корица, бадьян).

Шаг 1. Смешать все ингредиенты и сформировать из полученной смеси шарики.

Шаг 2. На сковороде растопить кусочек масла гхи. Выложить шарики из творога, придавить их лопаткой и обжарить с двух сторон по минуте.

Шаг 3. Довести сырники до готовности в духовке при температуре 180 градусов (примерно 7−10 минут).

Безглютеновые сырники.

Рецепт Юрия Голоперова, шеф-повара ресторана Lark Cafe.

800 г творога 9%

85 г рисовой муки.

85 г тростникового сахара.

2 желтка.

Ванилин.

5 г кокосового масла.

Шаг 1. Замешать все ингредиенты в однородную массу, дать тесту постоять в холодильнике примерно 2−4 часа.

Шаг 2. Из полученной массы сформовать сырники примерно по 60 грамм.

Шаг 3. На подпыл взять немного рисовой муки. Обвалять с двух сторон, выложить на разогретую сковороду, смазанную кокосовым маслом.

Шаг 4. Быстро обжарить с двух сторон и отправить в духовку, разогретую заранее до температуры 160 градусов, на 20 минут.

Шаг 5. Сервировать сметаной, свежими ягодами и джемом.

Сырники со сметаной и сгущенкой.

Автор рецепта — Владимир Богожавец, бренд-шеф ресторанов Maroon и Meraki.

800 г творога.

1 яйцо.

35 г рисовой муки.

100 г сахарной пудры.

Соль.

Ванилин.

Шаг 1. В миску с творогом добавить сахарную пудру и соль и все тщательно перемешать. Далее взбить яйцо венчиком и добавить к творогу.

Шаг 2. В творожную массу добавить муку и перемешать лопаточкой до получения однородной массы гладкой консистенции.

Шаг 3. Далее сформировать сырники примерно по 70 граммов.

Шаг 4. В большой сковороде хорошо нагреть растительное масло, выложить в нее сырники и жарить по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Шаг 5. Сковороду с сырниками накрыть крышкой и держать на слабом огне 3 минуты.

Шаг 6. На стол подавать горячими, дополнив сметаной, сгущенным молоком.