Полезные сырники. Нутрициолог рассказала, как приготовить здоровый завтрак
Специалист по питанию дала советы, как приготовить здоровый завтрак.
Специалист по питанию дала советы, как приготовить здоровый завтрак.
Сырники — одно из самых полезных блюд, ведь в его основе лежит творог, источник кальция, белка, он хорошо насыщает и заряжает энергией.
Но сырники — не только творог. Это блюдо обычно достаточно сладкое, его жарят на сковороде, добавляют муку, подают с вареньем. Те, кто следят за своим питанием и фигурой, стараются избегать сладких жирных сырников.
Можно ли сделать сырники полезными? Конечно. Как сделать сырники, опираясь на принципы правильного питания, рассказала aif.ru нутрициолог Жанна Тиханычева.
В первую очередь, важно обращать внимание на качество исходного продукта — творог должен быть домашним или фермерским, без добавления дополнительных ненужных ингредиентов, таких как изолят соевого белка, дешевый растительный жир, комплексные пищевые добавки.
Для приготовления сырников понадобится минимум инструментов: миска для смешивания продуктов, ложка, сковорода и форма для выпекания.
Рекомендую добавлять в сырники специи: зеленый кардамон, ваниль, корицу, бадьян — ваши сырники заиграют новыми вкусами и ароматами. А пряности помогут вам уменьшить количество сахара и других сладких добавок, или вовсе отказаться от них, сырники и так будут вкусными.
Еще один совет: используйте для жарки топленое сливочное масло — масло гхи: оно гипоаллергенно, не содержит лактозу, казеин, а также трансжиров, богато витаминами.
Лучше слегка потомить сырники на сковороде, а затем запечь в духовке.
Поделюсь своим фирменным рецептом.
Сырники без сахара.
Творог (домашний или фермерский).
2 куриных яйца.
Пара ложек муки.
Масло гхи.
Специи (зеленый кардамон, ваниль, корица, бадьян).
Шаг 1. Смешать все ингредиенты и сформировать из полученной смеси шарики.
Шаг 2. На сковороде растопить кусочек масла гхи. Выложить шарики из творога, придавить их лопаткой и обжарить с двух сторон по минуте.
Шаг 3. Довести сырники до готовности в духовке при температуре 180 градусов (примерно 7−10 минут).
Безглютеновые сырники.
Рецепт Юрия Голоперова, шеф-повара ресторана Lark Cafe.
800 г творога 9%
85 г рисовой муки.
85 г тростникового сахара.
2 желтка.
Ванилин.
5 г кокосового масла.
Шаг 1. Замешать все ингредиенты в однородную массу, дать тесту постоять в холодильнике примерно 2−4 часа.
Шаг 2. Из полученной массы сформовать сырники примерно по 60 грамм.
Шаг 3. На подпыл взять немного рисовой муки. Обвалять с двух сторон, выложить на разогретую сковороду, смазанную кокосовым маслом.
Шаг 4. Быстро обжарить с двух сторон и отправить в духовку, разогретую заранее до температуры 160 градусов, на 20 минут.
Шаг 5. Сервировать сметаной, свежими ягодами и джемом.
Сырники со сметаной и сгущенкой.
Автор рецепта — Владимир Богожавец, бренд-шеф ресторанов Maroon и Meraki.
800 г творога.
1 яйцо.
35 г рисовой муки.
100 г сахарной пудры.
Соль.
Ванилин.
Шаг 1. В миску с творогом добавить сахарную пудру и соль и все тщательно перемешать. Далее взбить яйцо венчиком и добавить к творогу.
Шаг 2. В творожную массу добавить муку и перемешать лопаточкой до получения однородной массы гладкой консистенции.
Шаг 3. Далее сформировать сырники примерно по 70 граммов.
Шаг 4. В большой сковороде хорошо нагреть растительное масло, выложить в нее сырники и жарить по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Шаг 5. Сковороду с сырниками накрыть крышкой и держать на слабом огне 3 минуты.
Шаг 6. На стол подавать горячими, дополнив сметаной, сгущенным молоком.