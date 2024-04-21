Полезные факты о хлебе

Пока что речь шла только о самом привычном для нас хлебе — из пшеничной муки. А что говорит наука о ржаном? Все опять-таки зависит от того, из какой муки он сделан. Чаще всего в магазинах встречается хлеб из ржаной обдирной или обойной муки — она содержит внешние части зерна — и хлеб из пшеничной муки с добавлением ржаных отрубей. Они по-своему хороши: в отрубях содержится много клетчатки, витаминов и минералов, антиоксидантов. Употребление такого хлеба дает довольно долгое чувство сытости, а в долгосрочной перспективе позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови.