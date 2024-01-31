Полезно ли пить кипяток?

Пить воду очень полезно, отмечают врачи. Однако важно еще и то, какую именно воду пить, например, с газом или нет. Также многих интересует вопрос: полезнее ли пить горячую воду, практически кипяток, чем холодную или нет? Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.
Сразу стоит пояснить, что кипяток и даже просто воду, нагретую более 60 градусов, пить просто так не стоит. В этом случае она будет вредной, растут риски обжечь пищевод и гортань — а это высокие риски рака пищевода. Если практиковать такой напиток на регулярной основе длительное время в полости рта образуется постоянный источник воспаления. Желудок и система пищеварения также вряд ли позитивно отреагируют на такое травмирующее воздействие — они также страдают от хронического воспаления и также находятся в зоне риска по развитию рака.
При этом, в целом, горячую воду пить полезно, но когда речь идет про напитки температурой не более 40 градусов. Такая вода помогает снизить повышенную температуру тела, быстро способствует восстановлению водного и солевого баланса. Если пить горячую, но не кипящую воду, можно снизить напряжение слизистых оболочек системы дыхания. При этом ускорится выведение слизи и мокроты из организма. Поэтому такая вода нередко рекомендуется при простудных заболеваниях. С помощью горячей воды можно уменьшить проявления кашля, снять заложенность носа и убрать першение в горле.
Также вода, нагретая чуть больше температуры тела, помогает расширить кровеносные сосуды и это поспособствует улучшению кровообращения. Такой же эффект помогает очистить организм от шлаков и токсинов, за счет чего продлевается молодость и красота, укрепляется иммунитет, пропадает плохой запах изо рта. Также горячая вода помогает снизить уровень кислотности в желудке — это помогает добиться такого эффекта, как снижение риска развития изжоги и тошноты. Также употребление горячей воды помогает стимулировать метаболизм и снижать вес. Запускаются липидные процессы.
Есть и другие позитивные моменты, связанные с горячей водой. Так, снижается чувство усталости, утихает головная боль. Те люди, которые пьют горячую воду, реже испытывают проблемы с угревой сыпью, и у них реже встречается застой желчи в желчном пузыре. Также считается, что горячая вода помогает и корректировать давление.
Горячая вода благотворна и при ежемесячном дискомфорте у женщин. С ее помощью снимаются спазмы, оказывается благотворное влияние на мышцы брюшной полости. Утром такая вода — отличный способ проснуться и взбодриться. Затем ее надо пить через пару часов после обеда для очищения желудка от остатков пищи. Третий раз горячую воду стоит употребить за час до отхода ко сну — она расслабит мышцы, позволит телу расслабиться, улучшит сон.