Полезно ли пить кипяток?

Сразу стоит пояснить, что кипяток и даже просто воду, нагретую более 60 градусов, пить просто так не стоит. В этом случае она будет вредной, растут риски обжечь пищевод и гортань — а это высокие риски рака пищевода. Если практиковать такой напиток на регулярной основе длительное время в полости рта образуется постоянный источник воспаления. Желудок и система пищеварения также вряд ли позитивно отреагируют на такое травмирующее воздействие — они также страдают от хронического воспаления и также находятся в зоне риска по развитию рака.