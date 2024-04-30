Полезно ли для организма есть финики каждый день?

Как сообщают в ведомстве, большое количество съеденных фиников может вызвать сильную головную боль. Также злоупотребление этими сухофруктами негативно сказывается на состоянии зубов: финики очень сладкие и способны вызвать кариес. В связи с этим стоматологи советуют запивать финики теплым чаем без сахара или теплой водой, если нет возможности почистить зубы после приема пищи.