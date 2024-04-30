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Полезно ли для организма есть финики каждый день?

Несмотря на массу полезных свойств, финики могут навредить здоровью.

Источник: Freepik

Финики — очень полезный продукт, но злоупотреблять им не рекомендуется. Ежедневно человеку с обычным ритмом жизни можно съедать не более 10 фиников, а тем, чья работа связана с тяжелым трудом, и спортсменам — не более 20−25 штук, сообщают в Роспотребнадзоре.

Чем опасно злоупотребление финиками?

Как сообщают в ведомстве, большое количество съеденных фиников может вызвать сильную головную боль. Также злоупотребление этими сухофруктами негативно сказывается на состоянии зубов: финики очень сладкие и способны вызвать кариес. В связи с этим стоматологи советуют запивать финики теплым чаем без сахара или теплой водой, если нет возможности почистить зубы после приема пищи.

Чем полезны финики?

Десять фиников удовлетворяют суточную потребность человека в меди, магнии и сере, также они содержат половину необходимого организму железа и четвертую часть кальция. Кроме того, в этом продукте присутствуют цинк, марганец, калий, фосфор, натрий, алюминий, кадмий, кобальт, сера, бор, протеин, масло, 23 вида различных аминокислот. В этих сухофруктах содержатся витамины А, А1, С, В1, В2, В6, ниацин, рибофламин, пантотеновая кислота.

Таким образом, финики содержат все необходимые для людей вещества, отмечают в ведомстве. Кроме того, они малокалорийны, поэтому диетологи советуют заменить ими привычные сладости.

Из-за своего богатого состава финики обладают массой полезных свойств. В частности, снижают риск раковых заболеваний, укрепляют иммунную систему, уменьшают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, повышают производительность мозга, восстанавливают силы после продолжительной болезни и пр.

Кому противопоказаны финики?

Финики необходимо исключить из рациона больным сахарным диабетом и людям с непереносимостью фруктозы. Ограничить потребление этих сухофруктов следует тем, кто страдает язвой и некоторыми заболеваниями кишечника. С осторожностью употреблять финики нужно людям, страдающим аллергическими заболеваниями.