Полезна ли 4-дневная рабочая неделя для здоровья?

В интернете можно найти много «историй успеха» о компаниях, которые перевели своих сотрудников на четырехдневную (32-часовую) рабочую неделю и не пожалели. Так, компания Microsoft объявила в августе 2019 года о том, что переход на четырехдневку привел к 40-процентному росту производительности труда. Как считают в компании, это связано с тем, что освободившийся дополнительный нерабочий день позволяет сотрудникам как следует отдохнуть и зарядиться энергией для работы.