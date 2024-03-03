Полезна ли 4-дневная рабочая неделя для здоровья?

В последнее десятилетие в развитых странах мира активно обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю. На укороченную неделю переходят многие ведущие компании, а кое-где, например в Нидерландах или Новой Зеландии, такой подход уже даже применяется на государственном уровне.
Не исключено, что подобное будущее предстоит и жителям России, во всяком случае, об этом заявил еще в 2019 году занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. Выступая два года тому назад на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве, он объяснил, что «постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда».
Так ли это на самом деле и какие преимущества даст сокращение длительности рабочей недели для здоровья людей?
1. Переработки убивают.
17 мая 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная организация труда опубликовали в журнале Environment International результаты первого глобального анализа влияния переработок на жизнь и здоровье людей. Согласно опубликованным данным, в 2016 году слишком долгие рабочие часы (работа по 11−12 часов в день по меньшей мере пять дней в неделю) привели к гибели от инсульта и ишемической болезни сердца 745 тысяч человек во всем мире.
Авторы доклада рассчитали, что, по сравнению с работой по 35−40 часов в неделю, 55-часовая рабочая неделя связана с повышением риска инсульта на 35%, а риска смерти от ишемической болезни сердца — на 17%.
Слишком много работать — очень вредно для здоровья и приводит к преждевременной смерти, подчеркивается в докладе.
При этом, как отметил в своем комментарии глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, в период пандемии COVID-19 ситуация с переработками только ухудшилась. «Во многих сферах удаленная работа стала нормой, что часто приводит к стиранию границ между домом и работой. Кроме того, многие бизнесы вынуждены ради экономии сокращать штат, и оставшимся сотрудникам приходится перерабатывать. Но никакая работа не стоит риска инсульта или инфаркта», — подчеркнул Гебрейесус.
2. Работать меньше — полезно.
В интернете можно найти много «историй успеха» о компаниях, которые перевели своих сотрудников на четырехдневную (32-часовую) рабочую неделю и не пожалели. Так, компания Microsoft объявила в августе 2019 года о том, что переход на четырехдневку привел к 40-процентному росту производительности труда. Как считают в компании, это связано с тем, что освободившийся дополнительный нерабочий день позволяет сотрудникам как следует отдохнуть и зарядиться энергией для работы.
Такой вывод подкрепляется и результатами исследований. Так, еще в середине 1970-х годов ученые выяснили, что сокращение рабочей недели идет на пользу и сотрудникам, и работе. А согласно докладу Международной организации труда, опубликованному в 2018 году, благодаря четырехдневке работники меньше устают, более мотивированы и получают больше удовольствия от работы, что позитивно сказывается и на их здоровье, и на итогах их деятельности.
В ходе другого исследования ученые сравнили результаты тестирования когнитивных способностей людей, которые работали по 40 часов и по 55 часов в неделю. Оказалось, что последние справляются с тестами намного хуже, чем первые.
Еще одно преимущество сокращенной рабочей недели, считают специалисты, — такое распределение времени позволяет человеку лучше поддерживать баланс между работой и личной жизнью, проводить больше времени с семьей и друзьями, что оказывает огромное позитивное влияние на психологическое состояние человека, а значит, и на его здоровье.
Мало того, четырехдневка, уверены эксперты, может стать своеобразным «антидотом» к такому распространенному явлению, как профессиональное выгорание.
К нему приводит необходимость постоянно быть онлайн — многие сотрудники получают рабочие имэйлы по ночам, вынуждены что-то искать по работе в интернете по выходным и так далее. Результатом становится хронический стресс и выгорание, то есть потеря интереса и мотивации, постоянно сниженное настроение, апатия, тревога, упадок сил. Дополнительный день отдыха может сделать работников более счастливыми, более свободными, а значит, более здоровыми людьми.