Пол Маккартни заявил, что хит Let It Be вдохновлен «Гамлетом»

Мать музыканта Мэри Маккартни ушла из жизни в 1956-м, когда будущей звезде The Beatles было всего 14 лет. После трагедии Пол написал свою первую песню I Lost My Little Girl. Композиция Let It Be, в свою очередь, стала последней в дискографии The Beatles перед тем, как Маккартни объявил о своем уходе из группы.