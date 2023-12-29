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11:08 (мск), источник: Звук

Пол Маккартни заявил, что хит Let It Be вдохновлен «Гамлетом»

Музыкант Пол Маккартни рассказал, что известная песня The Beatles «Let It Be» (1970) вдохновлена пьесой Уильяма Шекспира «Гамлет». В третьей сцене пятого акта заглавный герой после отравления произносит фразу «Да будет так!» («Let It Be!»).

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Источник: AP 2023

Маккартни объяснил, что в школе учил стихи наизусть, поэтому помнил ключевые фрагменты из «Гамлета». По словам бывшего битла, спустя несколько лет ему во сне явилась мать, которая произнесла фразу: «Let It Be!» Это заинтересовало артиста, и он решил написать композицию с таким названием.

«Было здорово снова провести с ней время. Я был счастлив увидеть тот сон», — цитирует Маккартни NME.

Мать музыканта Мэри Маккартни ушла из жизни в 1956-м, когда будущей звезде The Beatles было всего 14 лет. После трагедии Пол написал свою первую песню I Lost My Little Girl. Композиция Let It Be, в свою очередь, стала последней в дискографии The Beatles перед тем, как Маккартни объявил о своем уходе из группы.

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