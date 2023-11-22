18:13 (мск), источник: Life.ru

«Пол-литра» вызвали затруднения у россиян

Наибольшие затруднения у россиян вызывает написание производных предлогов, образованных с частицей «не». Об этом говорится в исследовании портала «Грамота.ру», проведенного в преддверии Дня словаря (есть в распоряжении Лайфа). Оказалось, что лишь в октябре 2023 года пользователи более шести тысяч раз запрашивали, как правильно написать «несмотря на», и чуть меньше (более пяти тысяч раз) интересовались, как правильно: «в городе Москва» или «в городе Москве».

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Источник: РИА "Новости"

Перед дилеммой «договора или договоры» в прошлом месяце оказались почти три тысячи россиян, примерно столько же не смогли определиться — «прийти или придти». У около двух с половиной тысяч пользователей портала возник выбор, «кушать или есть», а примерно тысяча человек интересовалась, какая буква ударная в слове «знамение».

Лайфу стало известно и о других запросах, которые позволили россиянам повысить свою грамотность. Так, некоторые пользователи проверяли, как пишется «кешбэк», «пол-литра» и «Красная армия».

Ранее Кембриджский словарь сильно удивил выбором «слова года». Им оказался глагол «галлюцинировать». Он приобрел новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ).

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