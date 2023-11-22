«Пол-литра» вызвали затруднения у россиян

Наибольшие затруднения у россиян вызывает написание производных предлогов, образованных с частицей «не». Об этом говорится в исследовании портала «Грамота.ру», проведенного в преддверии Дня словаря (есть в распоряжении Лайфа). Оказалось, что лишь в октябре 2023 года пользователи более шести тысяч раз запрашивали, как правильно написать «несмотря на», и чуть меньше (более пяти тысяч раз) интересовались, как правильно: «в городе Москва» или «в городе Москве».