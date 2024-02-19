Пока зуб цел. Врач объяснила, какие симптомы говорят о нехватке витаминов

В противном случае, например, недостаточность витамина D может привести к развитию остеомаляции (размягчению костей) у взрослых и рахиту у детей. Также повышается риск развития заболеваний сердца и сосудов, возникновения патологий метаболического синдрома (ожирение, нарушение обмена углеводов и липидов, артериальная гипертензия), увеличивается вероятность возникновения аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит, псориаз), депрессии. Дефицит витамина D может играть значительную роль в нарушении синтеза половых гормонов и гормонов щитовидной железы.