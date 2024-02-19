Пока зуб цел. Врач объяснила, какие симптомы говорят о нехватке витаминов

Недостаток витаминов в рационе приводит к нарушениям работы иммунной системы. По каким признакам можно понять, что образовался их дефицит, aif.ru рассказала врач-эндокринолог Елена Киселева.
Дефицит микронутриентов чаще всего проявляется неспецифическими признаками (которые наблюдаются не только при нехватке витаминов, но и при других состояниях) — это слабость, повышенная утомляемость, сухость кожи.
Специфические симптомы возникают только при выраженной недостаточности витаминов и микроэлементов, и это такие признаки, до которых ситуацию лучше не доводить — воспаление десен и выпадение зубов, снижение иммунной защиты.
Раньше всех
Есть и другие, более ранние «звоночки», на которые стоит обратить внимание.
Так, о недостаточности витамина С свидетельствуют частые простудные заболевания.
О дефиците витамина В1 могут говорить судороги и снижение нервной проводимости (сенсорные и двигательные нарушения, слабость мышц).
Нехватка витамина В2 проявляет себя язвочками на слизистых оболочках, воспалительными процессами на коже, трещинами в уголках губ («заедами»).
При дефиците витамина В6 возникают бессонница, дерматиты, себорея, витамина В12 — снижение гемоглобина, онемение конечностей, чувство «ползания мурашек» — парестезии. При дефиците витамина А отмечаются снижение сумеречного зрения («куриная слепота»), сухая кожа, ломкие волосы, повышенное выпадение волос.
В зоне особого внимания
Есть витамины и микроэлементы, дефицит которых наиболее распространен, поэтому при любых подозрениях их содержание в крови нужно проверять в первую очередь.
В противном случае, например, недостаточность витамина D может привести к развитию остеомаляции (размягчению костей) у взрослых и рахиту у детей. Также повышается риск развития заболеваний сердца и сосудов, возникновения патологий метаболического синдрома (ожирение, нарушение обмена углеводов и липидов, артериальная гипертензия), увеличивается вероятность возникновения аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит, псориаз), депрессии. Дефицит витамина D может играть значительную роль в нарушении синтеза половых гормонов и гормонов щитовидной железы.
Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (витамин F) отвечают за здоровье клеточных мембран, эластичность сосудов, сохранение текучести крови (снижение риска тромбообразования, профилактика инфарктов и инсультов), участвуют в регуляции аппетита, влияют на остроту зрения, память, состояние суставов. Поэтому при снижении уровня омега-3 в первую очередь значительно повышается риск развития сердечно-сосудистых патологий.
Железо — один из самых значимых микроэлементов, поддерживающих состояние здоровья, входит в состав многих ферментов и белков. С помощью железа организм снабжается кислородом. При нехватке железа развивается железодефицитная анемия. Считается, что она может играть роль в развитии депрессии, нарушений менструального цикла, снижения функции щитовидной железы, уменьшения выработки половых гормонов.
Еще один очень важный элемент — йод. Он является необходимым структурным компонентом гормонов щитовидной железы. При подозрении на йододефицит в первую очередь требуется осмотр врачом и оценка размеров щитовидной железы.