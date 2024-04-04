Похищенную картину Тициана выставили на аукционе в Лондоне за $31,6 млн

В январе агентство Bloomberg сообщило, что картина Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» была обнаружена вновь после пропажи в 1925 году. Картину представил аукционный дом Im Kinsky, который выставит ее на торги 24 апреля. Она оценивается в €30−50 млн. В аукционном доме заявили, что нынешние обладатели картины законно владели ей с 1960-х годов. Она не входила в списки предметов искусства, пострадавших от экспроприации в годы нацизма.