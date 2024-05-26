Погребняк рассказала о реакции детей на жениха

Погребняк объяснила, что ее жених не стал тяжелым испытанием для детей, так как она достаточно открыта перед ними. По словам модели, сыновья знают, что не будут обделены вниманием, если их мать выйдет замуж. Также блогерша не ограничивает детей в общении с их отцом, футболистом Павлом Погребняком.