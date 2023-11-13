Поезд Деда Мороза-2023: расписание и маршрут, как купить билет

Передвижная резиденция Деда Мороза, главного волшебника страны, отправилась со станции Великий Устюг в большое путешествие. Каждый год в преддверии Нового года поезд проезжает тысячи километров и дарит жителям праздничное настроение. В сезоне 2023−2024 года состав Деда Мороза будет колесить по России с 11 ноября до 13 января. За это время волшебник посетит более 80 городов, в том числе Москву и Санкт-Петербург, где встретится с детьми, проведет для них праздничную программу и анимационное представление. Гости смогут заглянуть в передвижную резиденцию и приобрести сувениры на память. В каких городах побывает Дед Мороз и как купить билеты на праздничный поезд — в материале «Известий».

Поезд Деда Мороза 2023−2024

В 2023 году поезд Деда Мороза отправится в свое третье большое путешествие: впервые он выехал из Великого Устюга, родного города волшебника, в 2021 году. Компанию Деду Морозу составят Снегурочка, снеговик, Дед Трескун, гном, кролики и множество сказочных персонажей. Увидеть любимых героев можно на станциях, вокзалах и привокзальных площадях, аниматоры устраивают специальное представление для маленьких поклонников и для взрослых.

Каждый год состав поезда пополняется новыми вагонами. В этом году появятся такие вагоны, как «вагон-приемная», вагон «сказочная деревня», где будут проводиться игры и квесты, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для представлений. Кроме того, отдохнуть и полакомиться вкусными угощениями Севера посетители смогут в «вагоне-ресторане» или «вагоне-буфете».

Первое представление состоялось в субботу, 11 ноября, в Великом Устюге. Отсюда зимний волшебник отправился на север, в Лабытнанги, Воркуту, Усинск, Печору, Ухту, Сольвычегодск и Сыктывкар. Свой день рождения, 18 ноября, Дед Мороз отметит сразу в двух городах неподалеку от Великого Устюга — Сольвычегодске и Котласе Южном, а 19 ноября, заглянув домой, главный волшебник отправится в большое путешествие по нескольким федеральным округам страны.

В Москву, на Белорусский вокзал, поезд Деда Мороза приедет 27 декабря, а в Санкт-Петербурге, в Новом Петергофе, окажется 6 и 7 января.

Также Дед Мороз побывает в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени и Тобольске, заглянет в города Урала, Сибири, Забайкалья и Поволжья. Всего поезд проедет свыше 32 тыс. километров и сделает остановки более чем в 80 городах страны. Путешествие продлится 64 дня, расписание маршрута можно посмотреть на сайте РЖД.

Поезд Деда Мороза является совместным проектом РЖД и правительства Вологодской области, в рамках которого любимый персонаж путешествует по различным городам и дарит детям и взрослым праздничное настроение.

Поезд Деда Мороза: как купить билет

Встретить праздничный состав и поучаствовать в открытой новогодней программе на платформе могут бесплатно все желающие. Однако, чтобы попасть в сам поезд, увидеть праздничное убранство и получить подарок от волшебника, необходимо приобрести билет. Сделать это можно на официальном сайте РЖД, продажи начинаются за 30 дней до прибытия состава в город. Окно «Купить билет» открывается ровно в 9:00 утра по московскому времени. При оформлении следует указать персональные данные ребенка, который желает посетить праздник.

Билеты включают визит в резиденцию, игры и квесты, знакомство и общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, угощение с чаем и вручение небольшого подарка гостю. Посетители могут приобрести и другой вид билета, который подразумевает более широкую программу с посещением кукольного театра. Детей ждет музыкальное поздравление «Волшебная книга», подарок и видеопоздравление от предводителя новогоднего состава.

Приобрести билеты можно по двум тарифам — «детский» и «детский с сопровождением». Цена на билет для гостя от 6 до 13 лет составит 1950 рублей. Ребенок самостоятельно приходит в вагон, учавствует в играх и конкурсах. Тариф на детский билет с сопровождением достигает 2450 рублей. В вагоне вместе с ребенком присутствует взрослый, который принимает участие во всех активностях. В вагоне ограниченное пространство, поэтому посещения разбивают на сеансы. РЖД отмечает, что детей младше 3 лет не пускают на экскурсионные и развлекательные программы. Родители могут посетить с малышами вагон-лавку и вагон-ресторан. Оформить возврат билетов можно на сайте РЖД не позднее чем за сутки до начала праздничной программы.

Поезд Деда Мороза: праздничная программа в городах

Новогодний поезд Деда Мороза, состоящий из 19 украшенных вагонов, будет останавливаться на короткое и длительное время. В связи с этим запланировано два вида развлекательных программ — стандартная и короткая. В городе, где состав проведет несколько часов, гости с билетами смогут увидеть представление, побывать в поезде и получить подарки, а остальные — приобрести сувениры в вагоне-лавке, сделать фото на память и отведать настоящие блюда Крайнего Севера в вагоне-ресторане.

На станциях, где праздничный поезд пробудет менее двух часов, зрители смогут наблюдать короткую анимационную программу на специальной сцене поезда.

Маршрут поезда Деда Мороза на 2023−2024 год

Маршрут поезда Деда Мороза в сезоне 2023−2024 уже известен. Путешествие великий волшебник начал в Великом Устюге, 13 ноября поезд прибыл на свою первую остановку Лабытнанги. Праздничный состав побывает в крупнейших городах севера России, заедет в Тюмень, Екатеринбург и Северобайкальск, а самой дальней точкой маршрута станет город Тында Амурской области. Оттуда поезд Деда Мороза отправится на юг, заедет в Астрахань и Воронеж, а затем отправится домой в Вологодскую область.