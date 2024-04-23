Поэт из США создал горячую линию со стихами и сам удивился ее популярности

В апреле 2020 года, в самом начале пандемии, Анис Моджгани получил титул поэта-лауреата штата Орегон. Это звание предполагает регулярные выступления с публичными лекциями и чтениями, а также поэты-лауреаты рекомендуют других авторов, чьи стихи стоило бы включить в собрания библиотек. Во время карантина, в отсутствие поэтических чтений и встреч с читателями лицом к лицу, Моджгани пришла в голову идея создать телефонную линию, на которой все желающие могли бы слушать стихи, каждый день новые.