Поэт из США создал горячую линию со стихами и сам удивился ее популярности

В апреле 2020 года, в самом начале пандемии, Анис Моджгани получил титул поэта-лауреата штата Орегон. Это звание предполагает регулярные выступления с публичными лекциями и чтениями, а также поэты-лауреаты рекомендуют других авторов, чьи стихи стоило бы включить в собрания библиотек. Во время карантина, в отсутствие поэтических чтений и встреч с читателями лицом к лицу, Моджгани пришла в голову идея создать телефонную линию, на которой все желающие могли бы слушать стихи, каждый день новые.
Проект начал действовать в апреле 2022 года. В том году, уже в третий раз, в течение всего апреля, который в США считается Национальным месяцем поэзии, можно позвонить на «горячую линию» и послушать стихотворение.
За первые две недели апреля линия получила свыше двух тысяч звонков любителей поэзии со всей страны. Репертуар каждый день меняется, но для тех, кто пропустил день или хочет послушать больше стихов, тоже не все потеряно — по запросу вам могут прочитать вчерашнее стихотворение или найти записи других стихов в архиве.
По телефону звучат произведения самого Моджгани, а также других современных американских поэтов.
«Честно говоря, я был поражен тем, что так много людей с удовольствием и готовностью набирает телефонный номер, чтобы услышать стихотворение».
«Это здорово, и многое говорит о нашей современной жизни — те несколько минут, за которые незнакомый голос с помощью такого обезличенного устройства, как телефон, делится с нами чем-то очень личным, эти моменты тихой интимности — оказывается, это как раз то, что всем нам так нужно», — говорит Моджгани.