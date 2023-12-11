Подтверждена гипотеза старения из-за генов размножения

Биологи проанализировали генетические данные, а также данные о репродуктивных способностях и продолжительности жизни 276 406 участников долговременного исследования UK Biobank.

Оказалось, что размножение и долгожительство отрицательно коррелируют. Люди, несущие гены с мутациями, способствующими более высоким репродуктивным показателям, имеют более низкие шансы дожить до 76 лет, чем остальные.

В то же время авторы отмечают, что по сравнению с факторами окружающей среды, включая влияние контрацепции и абортов, а также достижений медицины, повышающих продолжительность жизни, генетические факторы, изучаемые в исследовании, играют относительно незначительную роль.