Подтверждена гипотеза, что тихоходки могут распространяться ветром

«Получилось так, что несмотря на географическую близость, наш “зверь” [c Сейшельских островов] генетически удален от африканских популяций. Мы стали думать, как это объяснить, и выяснили, что единственным объяснением такой ситуации может быть перенос тихоходок ветром. Тихоходки в процессе жизни могут высыхать, и в высохшем состоянии они очень легкие, поэтому ветер может их переносить. Эта гипотеза была высказана давно, но первые молекулярные исследования это не подтвердили. В тропиках есть постоянные ветра — пассаты, которые дуют со стороны тропической зоны вдоль экватора и всегда с востока на запад. Вот этот постоянный сильный ветер реально может переносить тихоходок», — рассказал ученый.
По его словам, особь тихоходки-подростка, которую изучили ученые, относится к широко распространенному тропическому виду. Однако ранее на территории Сейшельских островов этот вид никто не находил. Анализ генов показал, что экземпляр наиболее близок к тихоходкам, которые распространены в регионах Юго-Восточной Азии: в Индонезии и на Тайване.
Как рассказал Туманов, в настоящее время тихоходки представляют большой интерес для ученых из-за своей способности выносить самые суровые условия, в том числе пребывание в открытом космосе. К сожалению, на многие вопросы о строении и распространении видов ответов нет, но с появлением молекулярно-генетических исследований открываются большие перспективы к пониманию эволюции этих существ. Так, уже сегодня в мире проводятся эксперименты по внедрению гена тихоходок для увеличения выживаемости клеток.
Новое о тихоходках
Ранее ученые СПбГУ обнаружили четыре новых вида тихоходок и три новых для России вида, которые ранее встречались только в других странах. Также ученые в составе международного коллектива специалистов изучили образцы тихоходок, найденных в Антарктике, Англии и Италии, и выделили новое семейство этих микроскопических беспозвоночных — Acutuncidae.