Подтверждена гипотеза, что тихоходки могут распространяться ветром

«Получилось так, что несмотря на географическую близость, наш “зверь” [c Сейшельских островов] генетически удален от африканских популяций. Мы стали думать, как это объяснить, и выяснили, что единственным объяснением такой ситуации может быть перенос тихоходок ветром. Тихоходки в процессе жизни могут высыхать, и в высохшем состоянии они очень легкие, поэтому ветер может их переносить. Эта гипотеза была высказана давно, но первые молекулярные исследования это не подтвердили. В тропиках есть постоянные ветра — пассаты, которые дуют со стороны тропической зоны вдоль экватора и всегда с востока на запад. Вот этот постоянный сильный ветер реально может переносить тихоходок», — рассказал ученый.