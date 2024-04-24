Подсластить бактериям. ЛОР рассказал, как сахар приводит к насморку

Насморк — казалось бы, привычное состояние для зимы, когда бушуют бактерии и вирусы. Также характерен он и для весны в период цветения, когда активизируются аллергены. На деле же привести к активному выделению слизи из носа могут довольно неожиданные агенты, например, сахар. Как он воздействует на механизм насморка, aif.ru рассказал к.м.н., врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
Проблема с сахаром в том, что он является идеальной питательной средой для микроорганизмов, чаще говорят про бактерии. И это безусловно плохо. Микроорганизмы в норме живут в каждом человеке — мы носим в себе около 2,5 килограммов микрофлоры. И без нее нам бы жизни не было, мы бы просто погибли. Однако вопрос в количестве этих микроорганизмов — если их число растет кратно, это плохо для организма.
В ЛОР-практике микрофлоры очень и очень много. И здесь все будет в первую очередь связано с пазухами носа. То есть сахар выступает провокатором воспалительных заболеваний околоносовых пазух.
Допустим, воспалились гайморовы пазухи. При большом количестве сахара в рационе человека у него будет постоянная поддержка этого воспаления за счет питания бактерий. Далее выделения будут беспокоить и переходить из пазух в полость носа. Когда они туда попадают, начинается активное раздражение нижней носовой раковины. Она будет находиться под постоянным воздействием слизи. Слизь при этом нездоровая. Носовая раковина воспаляется и тоже вовлекается в процесс активного продуцирования слизи. Она течет назад в виде постназального затека и раздражает горло.
Второй пункт, который надо учитывать — избыток сахара в рационе повышает его уровень в крови. А на фоне такого избытка снижается иммунитет. Так, пациенты с сахарным диабетом мучаются с насморком сильно. В результате у человека имеется избыток слизи, плохой иммунитет. Такой пациент буквально на лету ловит любую инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем, он сильно восприимчив ко всему.
Что делать?
Естественно, тут вариантов немного. Надо обязательно пересмотреть свой подход к потреблению сахара. Вообще он не предусмотрен в естественное пищевой цепочке человека. И он должен быть как отдельный вид — деликатес и лакомство. То есть нельзя пить чай с сахаром на постоянной основе, можно лишь иногда употреблять понемногу.
Если человек готов принести свое «сладкоежство» в жертву, ситуацию можно исправить. Если же нет, то ему стоит быть готовым к тому, что у него будет постоянно текщий нос. Это уже следствие такой патологии, как хронический вазомоторный ринит нейровегетативной формы.