Подсластить бактериям. ЛОР рассказал, как сахар приводит к насморку

Проблема с сахаром в том, что он является идеальной питательной средой для микроорганизмов, чаще говорят про бактерии. И это безусловно плохо. Микроорганизмы в норме живут в каждом человеке — мы носим в себе около 2,5 килограммов микрофлоры. И без нее нам бы жизни не было, мы бы просто погибли. Однако вопрос в количестве этих микроорганизмов — если их число растет кратно, это плохо для организма.