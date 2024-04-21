Подсчитан ущерб от изменений климата

До этого сообщалось, что треть населения Китая живет в зоне опасного оседания земли. Если не принять меры, последствия будут катастрофичны. Об этом сообщают ученые из Virginia Tech и Университета Восточной Англии. Особенно уязвимы такие прибрежные города, как Тяньцзинь, поскольку просадка земли усиливает последствия изменения климата и приводит к повышению уровня моря.