Подросток изобрел мыло для лечения рака кожи

Ученик средней школы Хеман Бекеле был назван «Лучшим молодым учеником Америки» после того, как разработал мыло, которое может быть полезно при лечении меланомы — злокачественной опухоли, возникающей из пигментных клеток кожи. Она диагностируется примерно у 200 тысяч человек в год, а умирает от нее около 65 тысяч.

«Меня всегда интересовали биология и технологии, и этот вызов предоставил мне идеальную платформу для демонстрации моих идей», — рассказывает 14-летний подросток. Его изобретение сделано из соединений, которые могли бы реактивировать дендритные клетки, защищающие кожу человека, позволяя им бороться с раковыми клетками.

Такое мыло оказалось также очень дешевым. Партия из 20 кусков стоит 8,5 долларов (792 рубля), в то время как лечение недуга может обойтись пациенту примерно в сорок тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

Подросток надеется в будущем улучшить свою формулу и создать некоммерческую организацию, которая будет заниматься распространением такого мыла в развивающихся странах. Пока что Бекеле выиграл 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей) в 3M Young Scientist Challenge — ежегодном конкурсе, который дает учащимся 5−8 классов «шанс изменить свой мир к лучшему с помощью одной инновационной идеи». Эти деньги школьник планирует потратить на получение патента и высшее образование по профессии инженер-электротехник. «Я вижу себя во главе команды профессионалов, которая будет заниматься разработкой инновационных электрических систем, определяющих будущее технологий. Надеюсь, что через 15 лет я уже буду позитивно влиять на мир своей работой», — поделился он.

Ранее химики из РЭУ имени Г. В. Плеханова разработали новый антимикробный материал, который превосходит по свойствам известные аналоги. Его можно использовать для упаковки, изготовления противоинфекционных катетеров в медицине, в сельском хозяйстве.

Анна Морозова