Подросток изобрел мыло для лечения рака кожи
Партия из 20 кусков стоит всего 8,50 долларов (792 рубля).
Партия из 20 кусков стоит всего 8,50 долларов (792 рубля).
Ученик средней школы Хеман Бекеле был назван «Лучшим молодым учеником Америки» после того, как разработал мыло, которое может быть полезно при лечении меланомы — злокачественной опухоли, возникающей из пигментных клеток кожи. Она диагностируется примерно у 200 тысяч человек в год, а умирает от нее около 65 тысяч.
«Меня всегда интересовали биология и технологии, и этот вызов предоставил мне идеальную платформу для демонстрации моих идей», — рассказывает 14-летний подросток. Его изобретение сделано из соединений, которые могли бы реактивировать дендритные клетки, защищающие кожу человека, позволяя им бороться с раковыми клетками.
Такое мыло оказалось также очень дешевым. Партия из 20 кусков стоит 8,5 долларов (792 рубля), в то время как лечение недуга может обойтись пациенту примерно в сорок тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Подросток надеется в будущем улучшить свою формулу и создать некоммерческую организацию, которая будет заниматься распространением такого мыла в развивающихся странах. Пока что Бекеле выиграл 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей) в 3M Young Scientist Challenge — ежегодном конкурсе, который дает учащимся 5−8 классов «шанс изменить свой мир к лучшему с помощью одной инновационной идеи». Эти деньги школьник планирует потратить на получение патента и высшее образование по профессии инженер-электротехник. «Я вижу себя во главе команды профессионалов, которая будет заниматься разработкой инновационных электрических систем, определяющих будущее технологий. Надеюсь, что через 15 лет я уже буду позитивно влиять на мир своей работой», — поделился он.
Ранее химики из РЭУ имени Г. В. Плеханова разработали новый антимикробный материал, который превосходит по свойствам известные аналоги. Его можно использовать для упаковки, изготовления противоинфекционных катетеров в медицине, в сельском хозяйстве.
Анна Морозова