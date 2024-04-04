Подростки стали чаще пользоваться антивозрастными средствами

Так, глядя в зеркало, можно напомнить себе о том, что прожитые годы — это ценный опыт, полученные мудрость и определенные умения. Это надо донести и до детей, а также рассказать, что далеко не все фотографии в Сети без фильтров и что им не обязательно приобретать какое-либо антивозрастное средство, чтобы выглядеть привлекательными.