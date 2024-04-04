Подростки стали чаще пользоваться антивозрастными средствами

До Второй мировой войны косметика продавалась в основном женщинам от двадцати лет, но начиная с 1940-х производители средств начали ориентироваться на подростков и детей, рекламируя различные средства от угревой сыпи и игрушечные наборы с тенями, подводками для глаз и помадой.
Антивозрастные средства тогда все еще оставались уделом исключительно пожилых женщин, пытающихся уменьшить свой возраст в глазах других людей. Вероятно, из-за этого подростки и не пользовались подобной косметикой, и без того считая себя привлекательными.
Средства от прыщей по большей части предназначены для подростков и сегодня. Однако в магазине они часто начинают выбирать антивозрастную косметику, так как реклама подобных товаров широко распространяется в Сети.
Покупкам средств, обеспечивающих молодость кожи, также способствуют современные технологии. Так, одно из исследований, проведенных в 2019 году, показало, что более 90% людей редактируют свои селфи перед тем, как опубликовать их в Интернете. В долгосрочной перспективе, это имеет негативные последствия. Например, те, кто ретуширует свои фотографии, с большей вероятностью воспринимают себя как непривлекательные.
Исследования также показывают, что подростки иногда используют селфи для того, чтобы получить в Сети одобрение своих сверстников и даже избавиться от дисморфии тела — психического заболевания, при котором появляется навязчивая фокусировка на предполагаемых «недостатках» во внешности человека.
Подростки очень чувствительны к негативным комментариям. Появление морщин буквально заставляет купить антивозрастные средства или колоть ботокс. Помимо того, что существуют стандарты красоты, навязанные обществом, по словам специалистов, «мы прямо в лицо заявляем людям о том, что мы против старения». То есть продавцы продуктов против ухудшения состояния кожи продвигают идею о том, что нужно бояться старения, а еще лучше — бороться с ним всеми способами.
Страх старения передается от взрослых к детям, что заставляет подростком чувствовать себя менее привлекательными при появлении как прыщей, так и морщин. Чтобы избавиться от боязни стать старше, эксперты советуют взглянуть на возраст с другой стороны.
Так, глядя в зеркало, можно напомнить себе о том, что прожитые годы — это ценный опыт, полученные мудрость и определенные умения. Это надо донести и до детей, а также рассказать, что далеко не все фотографии в Сети без фильтров и что им не обязательно приобретать какое-либо антивозрастное средство, чтобы выглядеть привлекательными.
Ранее психолог объяснила, как полюбить свое отражение в зеркале.
Анна Морозова