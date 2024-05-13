Подогнулся. Стоматолог рассказала, как можно вывихнуть зуб твердой пищей

Мы привыкли слышать о вывихах рук и ног, но такое понятие, как «вывих», существует и в стоматологии, и касается оно зубов. Что собой представляет вывих зуба и каковы причины этого явления, рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.
Что такое вывих зуба?
Это патологическое смещение зуба. О вывихе говорят, когда он перемещается по отношению к альвеоле, то есть костной лунке, в которой он фиксируется. Причина этого явления заключается в механическом воздействии, то есть травме, при которой повреждается периодонт — связка, окружающая зуб, а вместе с ней и пульпа — мягкая соединительная ткань, где присутствуют нервные волокна и кровеносные сосуды.
Виды вывиха
Различают несколько видов вывиха зуба, которые и определяют симптоматику в каждом конкретном случае:
Неполный вывих. В этом случае наблюдается подвижность зуба, смещение его в сторону. Окружающие ткани отечны, покрыты ранами, ссадинами и гематомами. При контакте с поврежденным зубом человек чувствует боль, что вынуждает его держать челюсть в определенном положении.
Полный вывих. При такой травме зуб в лунке отсутствует, а человек чувствует сильную боль. Из пустой лунки течет кровь, десна вокруг опухает, краснеет, возможно местное повышение температуры.
Вколоченный вывих. При таком повреждении зуб погружается в ткани, заметно укорачиваясь и даже полностью уходя в лунку. Примечательно, что при постукивании по нему человек не испытывает боли и каких-либо дискомфортных ощущений.
Однако боль появляется при давлении, жевании, смыкании челюстей. Десна при этом краснеет и отекает, а из травмированной области течет кровь.
То есть вывих всегда связан с травмой, нарушением естественного положения зуба, при котором страдают окружающие ткани. Для всех трех видов вывиха характерна боль, кровоточивость и отечность десны.
Кто в группе риска?
В группе риска — спортсмены, а также люди, ведущие активный образ жизни, любители велопрогулок, катания на скейтборде, лыжах
Но не только занятия спортом могут привести к таким печальным последствиям. Откусывание слишком твердой, жесткой пищи тоже может спровоцировать вывих — например, попавшаяся косточка от ягоды или от мяса в бульоне. Некоторые люди сами, сознательно подвергают себя риску, раскалывая зубами орехи или открывая ими бутылку. Некорректное удаление зуба может спровоцировать вывих рядом находящегося. Маленькие дети страдают от своего любопытства и подвижности, что на фоне отсутствия контроля взрослых может привести к подобной травме.
Одной из самых неблагоприятных травм в плане прогноза считается вколоченный вывих. Падения и удары при занятиях спортом — самая частая причина такого повреждения. По статистике, вколоченный вывих молочных зубов встречается в 21,9% случаев, а постоянных — в 3,5%. Чаще всего страдают верхние центральные резцы.
Лечение вывиха зуба
Неполный вывих имеет самый благоприятный прогноз. Лечить его принято путем наложения шины, которая позволяет иммобилизовать поврежденный зуб, зафиксировать его в правильном положении и тем самым ускорить заживление. При полном вывихе назначается реплантация зуба, где решающее значение имеет время пребывания зуба вне полости рта. Основную роль в развитии осложнений играют условия хранения зуба, правила соблюдения стерильности, поэтому врач при лечении в обязательном порядке использует системные и местные антибиотики, чтобы предупредить возможное воспаление. Кроме того, он учитывает местный иммунитет полости рта, кариесгенную ситуацию, состояние тканей десны, ведь чем они хуже, тем больше риск неблагоприятного исхода лечения.
Что касается вколоченного вывиха, то очень многое зависит от состояния здоровья человека, его возраста, состояния коронки зуба, степени сформированности корня, состояния окружающих тканей, степени течения воспалительного процесса. Если вколоченный вывих произошел с временным, то есть молочным зубом, то его чаще всего удаляют. Врач может занять «выжидательную» тактику при несформированных корнях и неглубоком их проникновении в кость. Если вколоченный вывих случился с постоянным зубом, то тактика «выжидания» применяется чаще. Однако сохранить такие зубы удается не всегда, ведь в этом случае повышается риск развития некроза пульпы, утраты внутреннего дентина или развития анкилоза — фиброзного сращения сочленяющихся костей.
Шансы на приживление и нормализацию положения зуба есть, но при этом есть риски развития хронического периодонтита или корневой кисты. Кроме того, возможны пороки развития постоянных зубов, гибель зачатков постоянных зубов с последующим удалением некротических участков. Как видно, успешное лечение вывиха зуба зависит от многих факторов. Не последнюю роль в этом играет соблюдение всех предписаний врача, личной гигиены. На процесс приживления зуба могут уйти не недели — месяцы! Все это время пациент должен соблюдать данные специалистом рекомендации — придерживаться мягкой и механически щадящей диеты, чистить зубы только мягкой щеткой, первое время полоскать рот антисептическими растворами, регулярно посещать врача для наблюдения.