Подогнулся. Стоматолог рассказала, как можно вывихнуть зуб твердой пищей

Что касается вколоченного вывиха, то очень многое зависит от состояния здоровья человека, его возраста, состояния коронки зуба, степени сформированности корня, состояния окружающих тканей, степени течения воспалительного процесса. Если вколоченный вывих произошел с временным, то есть молочным зубом, то его чаще всего удаляют. Врач может занять «выжидательную» тактику при несформированных корнях и неглубоком их проникновении в кость. Если вколоченный вывих случился с постоянным зубом, то тактика «выжидания» применяется чаще. Однако сохранить такие зубы удается не всегда, ведь в этом случае повышается риск развития некроза пульпы, утраты внутреннего дентина или развития анкилоза — фиброзного сращения сочленяющихся костей.