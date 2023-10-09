Подиум, смерть, эмиграция и кино. Судьбы самых известных манекенщиц СССР

Общесоюзный дом моделей одежды в Москве. Манекенщица Иннаре Озолиньш во время примерки нового платья | Источник: РИА "Новости"

Про то, что в СССР существовала высокая мода, знают, пожалуй, все. Во всяком случае, сцена из «Бриллиантовой руки» с Гешей-моделью (в исполнении блистательного Андрея Миронова) удивления не вызывала ни во время выхода фильма в прокат в 1969 году, ни после стольких лет в списке любимых советских фильмов зрителей всех поколений. К тому же именно в Советском Союзе в те же 1960-е начинал свою карьеру модельер Вячеслав Зайцев, известный не только на родине, но и за рубежом. И, разумеется, были различные журналы мод, были модные показы — и были модели-женщины, которые демонстрировали новые образцы советской одежды.

Но эти модели не были кумирами миллионов — в отличие от своих зарубежных коллег вроде британки Твигги, советские манекенщицы не подходили под статус «супермоделей», который начал формироваться опять же в 1960-е. У них была совсем небольшая зарплата, которая немного компенсировалась доступом в творческую тусовку, приобщением к модному бизнесу и редкими зарубежными командировками. Но и эти возможности не давали им надежд на лучшую судьбу — впрочем, как и везде, в модельной индустрии СССР многое зависело от удачи, судьбы и характера самих девушек.

Злой подиум для советских моделей

Несколько лет назад вышел сериал «Красная королева», в котором как раз была раскрыта изнанка красивой жизни одной из советских моделей. Главную героиню звали Регина Барская, но весь сюжет был основан на биографии Регины Збарской — самой, пожалуй, известной из советских моделей. Её карьера началась во второй половине 1950-х — поступившую во ВГИК (правда, на экономический факультет) провинциалку заметила один из ведущих советских модельеров того времени Вера Аралова. Ну, а популярной во всем мире её сделал молодой Слава Зайцев, с лёгкой руки которого она и превратилась в «советскую Софи Лорен». Счастья, впрочем, в жизни Збарской было не слишком много — её брак с художником Феликсом-Львом Збарским продержался лишь несколько лет и закончился болезненным расставанием, после которого модель попала в психиатрическую лечебницу. Рассказывали, что её пытались завербовать сотрудники КГБ, но неудачно — и в итоге депрессия у Збарской лишь усилилась. В начале 1980-х у неё случился роман с молодым югославским журналистом — но тот лишь использовал имя известной на Западе модели для своей книги, в которой написал столько всякого, что Збарская снова попала в больницу. Она скончалась в 1987-м.

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская, 1963 год | Источник: РИА "Новости"

Леку (Леонидию) Миронову тоже открыл Зайцев в начале 1960-х; она показывала его коллекции, её фото печатали журналы не только в СССР, но и за рубежом, где её сравнивали с актрисой Одри Хепберн. Но за рубеж её не пускали, с личной жизнью не сложилось — муж жутко её ревновал, а когда после развода она познакомилась с фотографом из Литвы, то тот столкнулся с нешуточным давлением земляков — и в итоге они разорвали отношения. К тому же Миронову, по слухам, пытались вовлечь в «кремлевский эскорт», чему она сопротивлялась изо всех сил, да и соперничество со Збарской выходило чересчур неприличным. В итоге она ушла с большого подиума в Дом моды в Химках, где и проработала около 20 лет.

Лека Миронова

Манекенщицы идут в кино

Были и другие истории, которые на фоне судеб Збарской и Мироновой можно назвать счастливыми. Модель Галина Миловская тоже рано столкнулась со скандалами — сначала осудили её фото, сделанное на Красной площади, потом исключили из Щукинского училища за провокационный снимок. Ну, а затем было фото Миловской в итальянской газете — с опубликованной под ним запрещённой в СССР поэмой Твардовского «Тёркин на том свете». Она уехала из СССР в 1974-м — и, в принципе, удачно устроилась на Западе; с карьерой модели пришлось попрощаться, но Миловская выучилась на режиссёра и занималась документальным кино.

Советская актриса и модель Галина Миловская дома | Источник: РИА "Новости"

Евгения Куракина была избавлена от столичных интриг — она работала в ленинградском доме моды и была востребована у фотографов и из СССР, и из-за рубежа. Были в её жизни и зарубежные командировки, а в итоге она вышла замуж за иностранца и уехала в Германию. А ещё одна модель — Мила Романовская — уехала из Советского Союза вслед за мужем, художником Юрием Куперманом, который эмигрировал в Израиль, а затем переехал в Англию.

Да и в СССР у моделей были возможности устроить свою жизнь, хотя это во многом зависело от счастливых случайностей. Елена Метелкина прославилась на всю страну после участия в двух фантастических фильмах 1980-х — она сыграла инопланетянку Нийю в картине «Через тернии к звездам» и сотрудницу Института времени Полину в «Гостье из будущего». Правда, дальнейшая карьера в кино у Метелкиной не сложилась.

Ну, а Татьяну Соловьёву сейчас все знают по фамилии мужа — работавшая у Зайцева модель познакомилась с начинающим актером Никитой Михалковым и в 1973 году стала его второй женой; у них трое детей — актеры Анна, Артём и Надежда Михалковы. Татьяна Михалкова в актёрство не подалась, хотя и снялась у мужа в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих»; сейчас она возглавляет благотворительный фонд «Русский силуэт», который поддерживает молодых дизайнеров одежды.

Реальные события для сериала «Бизон: Дело манекенщицы»

Если авторы сериала «Красная королева» не скрывали, что взяли за основу биографию Збарской, в новом сериале «Бизон: Дело манекенщицы», который выходит на Первом канале в понедельник, 9 октября, всё не так однозначно.

По сюжету «Дела манекенщицы» события разворачиваются в 1974 году. Во время показа работники Дома моделей на Кузнецком мосту обнаруживают мертвой одну из моделей — ведущую манекенщицу Милу Никанорову. Расследованием этой смерти занимается следователь МУРа Кирилл Бессонов (его играет Сергей Безруков), который вскоре обнаруживает, что Дом моделей скрывает множество тёмных и неприглядных дел.

Формальной первоосновы у событий сериала нет — хотя ещё с перестроечных времен многие высказывались о том, что советские дома моды служили не только для показа новых моделей одежды, но и занимались, например, контрабандой, сводничеством, сотрудничали с КГБ — а заодно с подпольными цеховиками. Вот все эти теории и собрали в одну сюжетную линию авторы сериала, продюсером которого стал Валерий Тодоровский.