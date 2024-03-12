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Подготовлена первая карта находок древнерусских торговых пломб

ТАСС, 12 марта. Российские археологи впервые детально изучили все найденные свинцовые пломбы, которыми пользовались древнерусские купцы в домонгольскую эру при совершении торговых операций, и составили карту находок, сделанных археологами за последние полтора столетия. Изучение этой карты позволит ученым более детально раскрыть картину экономической жизни древней Руси, сообщила во вторник пресс-служба Института археологии РАН.
Источник: РИА "Новости"

«Этот тип средневековых древностей известен около 150 лет, но до настоящего времени они не были полноценно изучены. Скорее всего, пломбы использовали при торговых операциях: ими опечатывали товары, они могли служить метками при взимании пошлин. Наша публикация впервые раскрыла обширную топографию мест утилизации пломб, что может служить одной из характеристик экономических связей древнерусских княжеств», — пояснил заместитель директора ИА РАН (Москва) Петр Гайдуков, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечается в сообщении, древнерусские пломбы представляют собой круглые или овальные кусочки свинца диаметром в 7−1 миллиметров, внутри которых присутствует сквозной канал, а на их поверхность при этом нанесены оттиски рисунков. Впервые пломбы этого типа были найдены в 1864 году польским археологом Мечиславом Амброжевским на песчаной отмели реки Западный Буг у города Дрогичин, из-за чего сейчас археологи называют их «пломбами дрогичинского типа».

Исследователи обобщили все известные на сегодняшний день сведения о находках подобных пломб, сделанные за последние полтора столетия на территории современной России, Польши, Латвии, Литвы, Украины и Белруссии. В общей сложности, археологам удалось найти более 30 тыс. экземпляров данных артефактов, около половины из которых было найдено на территории четырех воеводств Польши, еще 7,7 тыс. — в России, а остальные 7,1 тыс. — в других государствах.

Больше всего торговых пломб в России было найдено на территории Великого Новгорода и его окрестностей (3,3 тыс. экземпляров), а также в Городце-на-Волге (более 1 600 шт.) и в Смоленске (более 1 030 экз.). На значительной части пломб встречаются княжеские знаки Рюриковичей. Как полагают исследователи, они могут служить указанием на торговые операции, совершавшиеся от имени князя.

«Наибольшее количество древнерусских пломб найдено в Дрогичине, Новгороде и Городце-на-Волге. Если посмотреть на карту, то легко увидеть, что это места возле границ древнерусского государства в XII веке. Торговые пломбы с одинаковым изображением встречаются на огромной территории: в Полоцком княжестве, Новгороде, Белоозере, Суздальских землях, Городце-на-Волге, Киевской и Галицко-Волынских землях. Таким образом, маленькие свинцовые пломбы становятся важным свидетельством экономических и торговых связей древнерусских княжеств», — подытожил Гайдуков.