Подготовлена первая карта находок древнерусских торговых пломб

«Этот тип средневековых древностей известен около 150 лет, но до настоящего времени они не были полноценно изучены. Скорее всего, пломбы использовали при торговых операциях: ими опечатывали товары, они могли служить метками при взимании пошлин. Наша публикация впервые раскрыла обширную топографию мест утилизации пломб, что может служить одной из характеристик экономических связей древнерусских княжеств», — пояснил заместитель директора ИА РАН (Москва) Петр Гайдуков, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечается в сообщении, древнерусские пломбы представляют собой круглые или овальные кусочки свинца диаметром в 7−1 миллиметров, внутри которых присутствует сквозной канал, а на их поверхность при этом нанесены оттиски рисунков. Впервые пломбы этого типа были найдены в 1864 году польским археологом Мечиславом Амброжевским на песчаной отмели реки Западный Буг у города Дрогичин, из-за чего сейчас археологи называют их «пломбами дрогичинского типа».
Исследователи обобщили все известные на сегодняшний день сведения о находках подобных пломб, сделанные за последние полтора столетия на территории современной России, Польши, Латвии, Литвы, Украины и Белруссии. В общей сложности, археологам удалось найти более 30 тыс. экземпляров данных артефактов, около половины из которых было найдено на территории четырех воеводств Польши, еще 7,7 тыс. — в России, а остальные 7,1 тыс. — в других государствах.
Больше всего торговых пломб в России было найдено на территории Великого Новгорода и его окрестностей (3,3 тыс. экземпляров), а также в Городце-на-Волге (более 1 600 шт.) и в Смоленске (более 1 030 экз.). На значительной части пломб встречаются княжеские знаки Рюриковичей. Как полагают исследователи, они могут служить указанием на торговые операции, совершавшиеся от имени князя.
«Наибольшее количество древнерусских пломб найдено в Дрогичине, Новгороде и Городце-на-Волге. Если посмотреть на карту, то легко увидеть, что это места возле границ древнерусского государства в XII веке. Торговые пломбы с одинаковым изображением встречаются на огромной территории: в Полоцком княжестве, Новгороде, Белоозере, Суздальских землях, Городце-на-Волге, Киевской и Галицко-Волынских землях. Таким образом, маленькие свинцовые пломбы становятся важным свидетельством экономических и торговых связей древнерусских княжеств», — подытожил Гайдуков.