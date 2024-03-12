Подготовлена первая карта находок древнерусских торговых пломб

Как отмечается в сообщении, древнерусские пломбы представляют собой круглые или овальные кусочки свинца диаметром в 7−1 миллиметров, внутри которых присутствует сквозной канал, а на их поверхность при этом нанесены оттиски рисунков. Впервые пломбы этого типа были найдены в 1864 году польским археологом Мечиславом Амброжевским на песчаной отмели реки Западный Буг у города Дрогичин, из-за чего сейчас археологи называют их «пломбами дрогичинского типа».