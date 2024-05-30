Поддельная таблетка. Эксперт раскрыла, как проверить подлинность лекарств

Ранее эксперт Наталья Савина раскрыла, как вернуть деньги за приобретенный некачественный лекарственный препарат. По ее словам, порядок проведения расчетов с потребителями в случае приобретения ими некачественных товаров определен в законе «О защите прав потребителей», где раскрыты особенности замены приобретенного товара ненадлежащего качества на аналогичный товар (то есть при соответствии его качественных характеристик — марки товара, модели, артикула). Для оценки качественных свойств и характеристик лекарственного препарата проводится экспертиза, включающая также оценку соотношения ожидаемой пользы и возможного риска для потребителя.