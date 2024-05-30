Поддельная таблетка. Эксперт раскрыла, как проверить подлинность лекарств

Все лекарственные средства перед поступлением в аптеки проходят проверки на соответствие их качества нормативно установленным требованиям службы качества производителя, рассказала aif.ru преподаватель кафедры Финансового контроля и казначейского дела Финансового университета при Правительстве РФ Анастасия Лысенко. Однако случается, что у человека возникают сомнения в качестве или подлинности лекарственного препарата. Для проверки необходимо для начала зайти на портал Госуслуг.
«С помощью встроенного функционала “Честный знак” можно проверить срок годности, происхождение и подлинность товара (причем не только лекарств, но и антисептиков и иных аптечных товаров). Для этого в приложении Госуслуг нужно перейти к разделу “Госкан”, навести камеру на код “Честный знак”. Например, “зеленый” статус означает, что товар подлинный и хорошего качества, а “красный” — выявлены нарушения и недостатки товара», — пояснила Лысенко.
В случае появления оснований полагать, что приобретенный товар — подделка, можно направить жалобу в «Честный знак» через приложение, уточнила эксперт. Другой способ проверки — обратиться к сервису по поиску изъятых из обращения лекарственных препаратов на официальном сайте Росздравнадзора.
«Для этого нужно ввести данные для проверки: торговое наименование товара, серию производства, производителя и ряд других, позволяющих идентифицировать препарат. В результате будет получен табличный отчет с данными о лекарственном средстве. Если по заданным критериям сведений не найдено, то требуется изменить параметры поиска», — рассказала Лысенко.
Кроме того, можно обратиться в испытательные лаборатории, аккредитованные на проведение соответствующей экспертизы, для того, чтобы установить соответствие товара обязательным требованиям. Для этого из списка, размещенного на официальном сайте Росаккредитации, нужно выбрать лабораторию для проведения экспертизы, обратиться в нее и узнать условия проведения экспертизы.
«Если после проведенных проверок есть обоснованные основания предполагать, что приобретенный препарат не является качественным, либо куплена подделка, то необходимо обратиться в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, на официальном сайте которой размещена информация о контактных данных терр. органов», — заключила эксперт.
Ранее эксперт Наталья Савина раскрыла, как вернуть деньги за приобретенный некачественный лекарственный препарат. По ее словам, порядок проведения расчетов с потребителями в случае приобретения ими некачественных товаров определен в законе «О защите прав потребителей», где раскрыты особенности замены приобретенного товара ненадлежащего качества на аналогичный товар (то есть при соответствии его качественных характеристик — марки товара, модели, артикула). Для оценки качественных свойств и характеристик лекарственного препарата проводится экспертиза, включающая также оценку соотношения ожидаемой пользы и возможного риска для потребителя.