Под Сицилией обнаружили древний бассейн пресной воды

Исследователи проанализировали карты и данные предыдущих исследований в поисках нефтяных месторождений. Они обнаружили то, что, по их мнению, является ранее неизвестным водоносным горизонтом под Иблейскими горами. Трехмерная модель показала, что этот слой вмещает около 17,5 кубического километра воды.

Ученые предполагают, что бассейн пресной воды оказался в ловушке во время Мессинского кризиса солености миллионы лет назад. В течение 700 тысяч лет произошла закупорка Гибралтарского пролива, которая привела к высыханию многих частей Средиземного моря, что способствовало воздействию дождевой воды на морское дно. Часть этой воды просочилась в глубины земной коры.

Ранее сообщалось, что специалисты из Нидерландов и Великобритании обнаружили следы затерянного в океане континента Арголанд, который ушел под воду около 155 миллионов лет назад.