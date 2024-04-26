Под шашлычок. Нарколог рассказал, какое вино помогает переваривать мясо

Когда мы употребляем красное вино, полифенолы почти в неизменном виде попадают в кишечник, где вступают во взаимодействие с микробиомой, которая представляет собой совокупность всей микрофлоры организма. Способствуя росту одних бактерий и подавлению других, они помогают лучшему функционированию микрофлоры, лучшей усвояемости полезных веществ и лучшему расщеплению белков, которые содержатся в мясе. Поэтому в идеальных лабораторных условиях действительно можно наблюдать такой эффект.