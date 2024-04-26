Под самой жаркой пустыней Земли обнаружили скрытую экосистему

Авторы предполагают, что бактерии могли колонизировать почву 19 000 лет назад, прежде чем они были погребены под отложениями плайя (дном высохшего озера). Это сообщество продолжило опускаться вниз на неопределенное расстояние, сформировав ранее неизвестную глубокую биосферу под гипераридными пустынными почвами. Бактерии, возможно, используют гипс в качестве источника воды.