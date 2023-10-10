Под Нижним Новгородом обнаружили 800-летний гриб

800-летний гриб-трутовик обнаружили археологи и сотрудники Института биологии и медицины. По словам Темнухина, он находился на глубине четырех метров.

Точный возраст окаменелости будет известен позже. Сообщается, что гриб будет направлен на радиоуглеродный анализ.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области нашел в хересе в лесу большую чагу. По словам грибника, чага находилась на высоте в шесть метров и ему пришлось сбить его.