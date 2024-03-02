Под Лондоном случайно нашли руины древнего города

В ходе раскопок археологи обнаружили множество следов человеческой деятельности, включая очаг, столбы, колья, рвы и насыпи. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст находок датируется между 659 и 774 годами.
Над саксонским культурным слоем также были найдены стены, построенные в
До Лунденвика на этом месте находился обнесенный стеной римский город Лондиниум. В V веке его забросили, однако в последующие столетия саксы основали здесь новое поселение с торговой площадью и набережной.
«Обнаруженные нами доказательства позволяют предположить, что городской центр Лунденвика простирается дальше на запад, чем первоначально предполагалось», — отметил археолог Стивен Уайт, руководивший раскопками.