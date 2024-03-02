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Под Лондоном случайно нашли руины древнего города

В Великобритании рабочие наткнулись на руины древнего саксонского города Лунденвика во время прокладки тоннелей под Национальной галереей Лондона. Поселение существовало в VII веке нашей эры. Об этом сообщается на официальном сайте Университетского колледжа Лондона.
Источник: AP 2023

В ходе раскопок археологи обнаружили множество следов человеческой деятельности, включая очаг, столбы, колья, рвы и насыпи. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст находок датируется между 659 и 774 годами.

Над саксонским культурным слоем также были найдены стены, построенные в XVII—XVIII вв.еках.

До Лунденвика на этом месте находился обнесенный стеной римский город Лондиниум. В V веке его забросили, однако в последующие столетия саксы основали здесь новое поселение с торговой площадью и набережной.

«Обнаруженные нами доказательства позволяют предположить, что городской центр Лунденвика простирается дальше на запад, чем первоначально предполагалось», — отметил археолог Стивен Уайт, руководивший раскопками.