Под «ледником Судного дня» при помощи рентгеновских снимков обнаружили огромную опасность

Согласно новому исследованию, в ходе которого были получены рентгеновские снимки важнейшего ледника Антарктиды, океанская вода залегает на многие мили под «ледником судного дня» в Антарктиде, что делает его более уязвимым для таяния, чем считалось ранее.
Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, когда соленая, относительно теплая океанская вода соприкасается со льдом, это вызывает «интенсивное таяние» под ледником и может означать, что прогнозы глобального повышения уровня моря недооцениваются, сообщает CNN.
Ледник Туэйтс в Западной Антарктиде, прозванный «Ледником судного дня», потому что его обрушение может привести к катастрофическому повышению уровня моря, является самым широким ледником в мире и примерно равен площади Флориды. Это также самый уязвимый и нестабильный ледник Антарктиды, во многом потому, что суша, на которой он расположен, имеет уклон вниз, что позволяет океанским водам разъедать его лед.
В Туэйтсе, который уже вносит 4%-ный вклад в глобальное повышение уровня моря, содержится достаточно льда, чтобы поднять уровень моря более чем на 2 фута. Но поскольку он также служит естественной дамбой для окружающего льда в Западной Антарктиде, ученые подсчитали, что его полное разрушение может в конечном итоге привести к повышению уровня моря примерно на 10 футов, что станет катастрофой для прибрежных сообществ во всем мире.
Это последнее исследование добавляет новый тревожный фактор в прогнозы о его судьбе, подчеркивает CNN.
Команда гляциологов, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, использовала данные спутникового радара высокого разрешения, собранные в период с марта по июнь прошлого года, для создания рентгеновского снимка ледника. Это позволило им составить картину изменений «линии заземления» Туэйтса — точки, в которой ледник поднимается с морского дна и превращается в плавучий шельфовый ледник. Линии заземления имеют жизненно важное значение для стабильности ледяных покровов и являются ключевым уязвимым местом для Туэйтса, но их трудно изучить.
«В прошлом у нас были лишь отдельные данные, чтобы изучить это, — рассказал Эрик Риньо, профессор наук о земной системе в Калифорнийском университете в Ирвайне и соавтор исследования. — В этом новом наборе данных, который ведется ежедневно и в течение нескольких месяцев, мы имеем достоверные наблюдения за происходящим».
Ученые наблюдали, как морская вода проталкивается под ледник на многие мили, а затем снова выходит наружу, следуя ежедневному ритму приливов. Когда вода поступает внутрь, этого достаточно, чтобы «приподнять» поверхность ледника на несколько сантиметров, рассказал Риньо CNN.
Он предположил, что термин «зона заземления» может быть более подходящим, чем линия заземления, поскольку, согласно их исследованиям, она может перемещаться почти на 4 мили в течение 12-часового приливного цикла.
«Этот процесс широкомасштабного, колоссального проникновения морской воды увеличит прогнозы повышения уровня моря в Антарктиде», — добавил он.
Тед Скамбос, гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере, который не принимал участия в исследовании, назвал результаты исследования «увлекательными и важными».
«Это открытие раскрывает процесс, который пока не учтен в моделях», — комментирует он CNN. И хотя эти результаты применимы только к определенным участкам ледника, по его словам, «это может ускорить темпы таяния льда в наших прогнозах».
По словам Джеймса Смита, морского геолога из Британской антарктической службы, который не принимал участия в исследовании, остается неясным, является ли прилив морской воды под Туэйтсом новым явлением или оно было значительным, но долгое время оставалось неизвестным.
«В любом случае, очевидно, что это важный процесс, который необходимо включить в модели ледяного покрова», — сказал он CNN.
Ноэль Гурмелен, профессор Эдинбургского университета по наблюдению за Землей, сказал, что использование радарных данных для этого исследования было интересным. «По иронии судьбы, отправляясь в космос, используя наши растущие спутниковые возможности, мы узнаем гораздо больше об этой среде», — сообщил он CNN.
По словам Гурмелена, который не принимал участия в исследовании, все еще остается много неизвестного относительно того, что результаты исследования означают для будущего Туэйтса. Также неясно, насколько широко распространен этот процесс в Антарктиде, сказал он CNN, «хотя весьма вероятно, что это происходит и в других местах».
Антарктида, изолированный и сложный континент, по-видимому, становится все более уязвимым к климатическому кризису, подчеркивает CNN. Анализируя спутниковые данные и используя климатические модели, ученые пришли к выводу, что этот рекордно низкий уровень был бы «крайне маловероятен без влияния изменения климата».
В отдельном исследовании, также опубликованном в понедельник, исследователи из Британской антарктической службы рассмотрели причины рекордно низкого уровня морского льда вокруг Антарктиды в прошлом году.
Исследователи также использовали климатические модели, чтобы предсказать потенциальную скорость восстановления после такой экстремальной потери морского льда, и обнаружили, что даже через два десятилетия не весь лед восстановится.
«Воздействие низкого уровня морского льда в Антарктике в течение более чем двадцати лет было бы серьезным, в том числе на местную и глобальную погоду», — говорится в заявлении Луизы Сайм, соавтора исследования BAS.
Полученные за последние несколько лет данные свидетельствуют о том, что регион сталкивается с «длительной сменой режима», пишут авторы.