Под «ледником Судного дня» при помощи рентгеновских снимков обнаружили огромную опасность

В Туэйтсе, который уже вносит 4%-ный вклад в глобальное повышение уровня моря, содержится достаточно льда, чтобы поднять уровень моря более чем на 2 фута. Но поскольку он также служит естественной дамбой для окружающего льда в Западной Антарктиде, ученые подсчитали, что его полное разрушение может в конечном итоге привести к повышению уровня моря примерно на 10 футов, что станет катастрофой для прибрежных сообществ во всем мире.