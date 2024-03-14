Под Астраханью обнаружили огромные рукотворные тоннели

«В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем», — рассказал он в эфире «Радио России — Астрахань».
Тоннели находятся на глубине 12 м, они не заполнены водой. Длина самого большого равна 78 м, высота — 10 м.
Раскопки тоннелей начнут в ближайшие месяцы, их проведут специалисты Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.
В январе в Москве в рамках подготовки к реставрации Симонова монастыря специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, и обнаружили новые подлинные архитектурные и декоративные элементы.
В ходе исследований в крепостных башнях монастыря обнаружили шатер, площадку для боя с навесными бойницами, белокаменные водометы и другие элементы.