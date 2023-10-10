Под Амазонкой могут скрываться тысячи древних построек

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, специалист по дистанционному зондированию Винисиус Перипато из Национального института космических исследований Бразилии вместе со своей группой изучил территорию Амазонки площадью в семь миллионов квадратных километров. Данные ученых показывают, что на участке площадью более пяти тысяч квадратных километров находятся скрытые поселения майя и земляные валы давно заброшенных деревень.

Но шокирует не сам факт наличия доколумбовских домов, а их масштаб. Команда обнаружила 24 ранее неопознанных нарушения в почве, форма и расположение которых явно указывают на их архитектурное происхождение. «Мы обнаружили укрепленную деревню на юге Амазонии, оборонительные и церемониальные объекты на юго-западе низменности, сооружения из огромных каменных глыб, а также различные объекты в поймах рек в центральной Амазонии», — сообщает исследовательская группа.

По мнению специалистов, в обнаруженном на юге Амазонки город был населен когда-то десятками тысяч людей и объединен сетью дорог, которые ни в чем не уступали инфраструктуре классической Европы. Исходя из территории и особенностей Амазонки, можно предположить, что где-то от 10 до 24 тысяч построек все еще могут быть скрыты под столетиями опавших листьев, отложений и зарослей леса. К тому же, авторы работы обнаружили 79 видов одомашненных деревьев на почти 1700 участках леса, что необычно для «неконтролируемой» дикой растительности Амазонии и снова доказывает, что когда-то здесь жили люди.

Недавно в горах Большого Алтая впервые нашли остатки построек тюркских поселений. Они относятся к периоду раннего Средневековья.

Олеся Маевская